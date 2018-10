Aproximar os cidadãos da Justiça

Arrancaram ontem as II Jornadas da Comarca da Madeira, uma iniciativa em colaboração com a Ordem dos Advogados e com a Universidade da Madeira. A abrir a sessão, Susana Mão de Ferro, a juíza de direito do Juízo de Instrução Criminal do Funchal do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, deixa uma ideia central: As jornadas representam, também, o início da abertura à comunidade.