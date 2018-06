Aprovado regulamento dos manuais escolares

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou o regulamento dos manuais escolares, que irá abranger os alunos dos 5.º e 6.º anos de escolaridade, que residem no concelho do Funchal.

“Esta é uma aposta na educação que temos feito. Neste momento, nós condensamo-la no regulamento dos manuais escolares, o ano passado começámos com o 1.º ciclo e este ano alargamos, sendo que o novo regulamento dos manuais já está previsto até ao final do 3.º ciclo”, disse Madalena Nunes.

Além disso, a vereadora da CMF revelou que será celebrado um protocolo com a rede europeia de combate à pobreza que irá ajudar a autarquia a trabalhar as questões da exclusão. “Este protocolo integra-se muito bem naquele trabalho que temos vindo a fazer. Nós críamos um fundo de investimento social que acaba por ajudar as famílias nas áreas da educação, emprego, saúde e habitação”, recordou a autarca.

PSD com dúvidas

A ausência de critérios na atribuição dos manuais escolares pela CMF aos alunos a estudar no concelho, suscitou dúvidas à vereação do PSD. Isto porque todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos, independentemente dos rendimentos familiares, vão receber manuais escolares gratuitos. O PSD reconhece que esta é uma medida importante. No entanto, Rubina Leal, vereadora social-democrata, alerta que “a justiça social passa por atribuir a quem realmente precisa”, tendo dúvidas na atribuição gratuita dos manuais escolares a famílias que têm rendimentos mensais elevados.