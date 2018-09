A Polícia Marítima apreendeu, no porto do Caniçal, 57 quilos de lapas “provenientes de uma embarcação de recreio, no âmbito de uma acção de policiamento direccionada aos praticantes de pesca lúdica com este tipo de embarcações”. A apreensão ocorreu no passado dia 12 de Setembro e foi agora divulgada.

Segundo informações da Autoridade Marítima Nacional, quando os tripulantes se aperceberam...