APRAM obrigada a ficar com pessoal da Marina do P. Santo

A APRAM vai ser obrigada a ficar com três trabalhadores, que estavam ao serviço da concessionária da Marina do Porto Santo e do terrapleno contíguo. A obrigação resulta de uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que foi no mesmo sentido da tomada pela Justiça no Funchal. As duas consideram que, na prática, a APRAM procedeu a um despedimento ilícito e, por isso, reconheceu aos trabalhadores do direito de passarem a integrar os quadros da administradora dos portos da Madeira. Como a decisão do tribunal de Lisboa foi no mesmo sentido da da Madeira, existe o que se chama “dupla conforme” e, por isso, já não há lugar a recurso.

No entanto, é sempre possível, por exemplo, apresentar reclamações, o que já terá acontecido, pelo menos no âmbito da decisão do processo cautelar. Por uma disfunção do sistema judicial, a decisão mais recente do processo cautelar acabou por ser tomada apenas 14 dias antes da do processo principal, mas foi no mesmo sentido: reintegração dos trabalhadores e pagamento dos vencimentos, desde o despedimento, em 2015.

O imbróglio laboral para os três trabalhadores da Trinta e Três Barra Dezasseis Lda (anterior concessionária da infra-estrutura) começou em 2015, quando a APRAM decidiu resolver/revogar a concessão do Terrapleno e Marina do Porto Santo, por incumprimento contratual da concessionária, com efeitos a partir de 31 de Julho.

Desde então, a APRAM tem arguido que os três trabalhadores nunca foram seus, nem transitaram para a sua responsabilidade com o retomar da concessão. De facto, como o tribunal deu como provado, toda a actividade/negócio passou da Trinta e Três Barra Dezasseis para a APRAM com a resolução/revogação da concessão. Houve, consideram os tribunais, transmissão de estabelecimento, pelo que, ao abrigo do Código do Trabalho, “se transmitiu também para a 1ª Ré (APRAM) a posição jurídica de empregador dos autores (os três trabalhadores) que, até então, era detida pela 2ª Ré (Trinta e Três Barra Dezasseis).

Depois disso, houve o que o tribunal considerou um despedimento ilícito. Foi quando pessoas da APRAM deram ordem para os trabalhadores abandonarem as instalações (onde costumavam trabalhar) e mudaram os canhões das fechaduras. “Esta situação configura uma nítida atitude de despedimento, pelo menos tácito (...), despedimento ilícito já que não precedido de qualquer procedimento tendente à verificação de justa causa para esse efeito”.

Por estas razões, o Tribunal da Relação de Lisboa confirma a decisão do Funchal e manda a APARAM reintegrar os trabalhadores e pagar-lhes o vencimento que deveriam ter recebido ao longo dos anos, que, entretanto, decorreram.

Micaela Afonso e Augusto Marques, da Abreu Advogados, foram quem representou os trabalhadores. A APRAM foi representada por David Gomes Nunes, contratado por deliberação do Conselho de Administração, ainda no tempo de Alexandra Mendonça.