Apoios plurianuais da DRC voltam em 2019

Regressam em 2019 os apoios a dois anos para as entidades culturais. A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura (DRC), pretende a partir do próximo ano retomar os contratos de apoio plurianuais, ao invés do modelo actual que concede apoios financeiros a um ano para o tecido artístico madeirense. Os apoios a dois anos já existiram anteriormente, acabaram com a adesão da Região ao Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. O regresso aos apoios mais alargados no tempo permitirá outra liberdade de programação, mas implica por outro lado um compromisso orçamental do Governo. Este ano, em apoio directo nesta área o executivo conta despender um valor superior a 350 mil euros, revelou Paula Cabaço, um aumento em relação aos três anos anteriores. No entanto, até ao momento apenas 97.500 foram direccionados. A falta de liquidez estará a impedir que mais apoios sejam desbloqueados.

60 candidaturas deram entrada nos serviços à procura de subsídios. Nem todas serão aprovadas. No ano passado foram concedidos apoios a 29 entidades. Até ao momento foram publicados apoios financeiros a dez, mas o DIÁRIO sabe que há mais na certeza de serem contempladas. Há entidades que já assinaram o documento e ainda não receberam o dinheiro e outras em compasso de espera porque a DRC ainda não terá dinheiro disponível para assinar um compromisso.

O apoio mais recente foi para a Associação Grupo de Teatro de Machico, um protocolo de desenvolvimento e cooperação cultural no valor de 7.000 euros para a realização de três eventos: ‘Luar da Poesia’, ‘Cine Machico’ e ‘Festival de Teatro de Machico’. Em Abril tinham sido assinados seis protocolos de desenvolvimento e cooperação cultural com seis instituições diferentes no valor total de 35.500 euros. A AACMM - Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira recebeu 8.000 euros para a nova edição do festival Madeira Piano Fest; o Orfeão Madeirense foi contemplado com 7.000 para a realização de sete concertos e o Coro de Câmara da Madeira assinou outro com o mesmo valor, mas para dez apresentações públicas. 7.000 euros foram ainda para Rúben Silva para o espectáculo ‘Enfim, Nós’, que esteve no Porto Santo e na Madeira. O Coro da Catedral terá 4.000 euros para realizar quatro concertos. Com 2.500 foi apoiada a Associação Contigo Teatro e o seu Encontro Literário de Leitura em Voz Alta Ler com Amor, que já se realizou. Nos primeiros meses, outros 55.000 euros em apoios tinham sido já acordados. Através de protocolos de desenvolvimento, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura deu 25.000 euros à Associação ECA - Eventuais Culturais do Atlântico para o Festival Literário da Madeira e 10.000 euros à Casa do Povo da Camacha para o Festival AMO-TEatro. Através de um contrato-programa, o primeiro de 2018, assumiu 20.000 para a Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF).

Todos os anos a DRC apoia financeiramente de duas formas entidades e projectos culturais. Há os protocolos de desenvolvimento e cooperação cultural, atribuídos para actividades. E há os contratos-programa que se destinam a assegurar o funcionamento das instituições e que vêm sendo renovados ano após anos com algumas instituições de relevo cultural para a Região. O maior deles costuma ser celebrado com o Museu de Arte Sacra do Funchal, que vem recebendo 64 mil euros. Mas à excepção da ATEF, nenhum destes contratos referentes a 2018 foi ainda assinado. Para já não podemos falar em atrasos, há contratos que nos anos anteriores foram celebrados mais tarde, mas há a certeza no meio de que este adiamento das decisões se deverá à falta de liquidez, atribuída ao gasto extra com a exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco’. Informações não oficiais dão conta de que a cativação de 250 mil euros do orçamento da DRC para pagamento da exposição que abriu em Lisboa as comemorações dos 600 anos custou 290 mil euros ao erário público, estará a limitar a atribuição de apoios este ano na Madeira. Através do gabinete de comunicação, a secretária assume a cativação, mas não as implicações que possa ter nos apoios presentes.

Mais apoio prometido

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura destaca o aumento das verbas, quando comparado com o ano de 2015, quando o Governo de Miguel Albuquerque tomou posse. Se olharmos para esse ano, o valor previsto é quase o dobro, em 2015 foram entregues 176.639 euros. Mas é preciso ter em conta que este foi um ano atípico, com mudança de executivo, ainda que também do PSD. Paula Cabaço fala ainda de um aumento da procura. “Ao longo dos últimos três anos, a um crescimento exponencial dos pedidos de apoio, aos quais temos vindo a responder, com grande esforço, tendo sempre por base critérios que passam pela viabilidade e sustentabilidade económica do projecto, pela sua relevância cultural, pelo seu efeito multiplicador na dinamização de outras actividades de âmbito cultural, pela sua capacidade de reforçar a oferta de animação e, naturalmente, pela inovação que apresenta”, explicou a secretária, que tem uma comissão a trabalhar nesta pasta. Para responder a todas as candidaturas, a DRC teria de ter este ano mais de um milhão e meio de euros, revelou

“Importa referir que passámos dos 176.639 euros, em 2015 para os 325.000 euros, em 2017”. “Está previsto um apoio directo, aos projectos culturais, neste ano, superior os 350 mil euros, que se complementa com a contratação pontual que é feita de serviços e espectáculos, além do apoio indirecto às associações que resulta da cedência de auditórios para a realização de eventos, cujas receitas revertem, integralmente, a seu favor”, disse ainda.

O regresso dos contratos plurianuais com os grupos e associações culturais vem no seguimento de sugestões apresentadas junto da DRC e do desejo do Governo de “garantir maior estabilidade e melhores condições de criação artística a quem desenvolve os projectos, assim como maior qualidade à oferta que se apresenta”.

Quanto às entidades que já assinaram e ainda não receberam, Paula Cabaço justifica com razões administrativas, “decorre sempre um período entre a celebração do protocolo e o pagamento”, justificou.