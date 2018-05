Um primeiro esboço de parecer que resulta da interpretação conjugada da resolução da Assembleia da República que regula os apoios às viagens dos deputados das regiões autónomas e da legislação do subsídio de mobilidade dos residentes insulares deve ser conhecido ainda esta semana. Essa é intenção do presidente da subcomissão parlamentar de Ética e da comissão eventual da Transparência, Luís Marques Guedes, que pretende colocar o documento à discussão e à mercê dos contributos dos deputados da comissão antes do parecer final.

Na sequência de uma notícia do semanário ‘Expresso’ - segundo a qual alguns deputados dos círculos eleitorais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira beneficiam da duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas - o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pediu à Transparência para que se pronunciasse sobre uma eventual necessidade de alteração legal.

Mesmo que possa não haver “uma posição comum”, mas “várias alternativas de solução”, a recolha de elementos em vários partidos com assento parlamentar permite tirar a limpo algumas dúvidas. Partilhamos as mais frequentes que circulam em São Bento.

1 Na utilização dos apoios há duplicação de subsídios?

Não. Por um lado os abonos para deslocação estão estabelecidos para apoiar os deputados a se deslocarem entre a Assembleia da República (AR) e a sua residência efectiva. E podem gerir esses montantes como entenderem. Os deputados das ilhas só podem fazer através do avião. Por outro lado, as tarifas de avião são formadas no mercado mas o Governo da República instituiu um subsídio de mobilidade para permitir que todos os residentes nas ilhas tivessem acesso a uma tarifa de residente. Portanto, qualquer madeirense deve comprar essa tarifa de residente nas suas deslocações. Já era assim quando não havia reembolso aos passageiros residentes. Havia compensação à TAP. Nessa altura os deputados, tal como todos os madeirenses e açorianos, beneficiavam de uma tarifa mais baixa porque o estado pagava à TAP para baixar o preço. Agora, o princípio é o mesmo mas com modelo diferente: o Estado paga ao passageiro. Assim, o subsídio de mobilidade é o garante do estabelecimento de uma tarifa de residente e os abonos da AR para deslocação servem para que os deputados das regiões adquiram essas tarifas de residente.

2 Ocorreram reembolsos de viagens que não foram pagas?

Não. No modelo de subsídio de mobilidade em vigor para as regiões não é possível receber um reembolso de uma viagem que não tenha sido efectivamente paga. Para aceder aos reembolsos são necessários os recibos comprovativos de pagamento, assim como, os cartões de embarque.

3 O modelo de abonos da Assembleia da República é exclusivo para as Regiões Autónomas?

Não. Apenas é diferente porque os deputados insulares só podem deslocar-se de avião, enquanto os continentais podem optar. No caso dos deputados que residem no Continente (quer seja na grande área de Lisboa quer seja a 300 Km), esse valor é calculado, para os deputados residentes no seu círculo eleitoral, multiplicando a distância, em quilómetros, correspondente a uma viagem semanal de ida e volta entre a residência do deputado e o Parlamento, pelo quantitativo fixado na lei geral (0,36 euros - Decreto-Lei n.º 137/2010) para pagamento do quilómetro percorrido em automóvel próprio.

Importa ter presente alguns aspectos relevantes. O valor é pago quer regresse a casa todas as semanas ou não; quer utilize carro próprio, comboio, avião, camioneta, ou à boleia.

Se o parlamentar utilizar o comboio, em 1ª classe, pode usufrui de um desconto de 25%. Se utilizar o comboio e tiver mais de 65 anos, usufrui de um desconto de 50%. Se utilizar o avião a partir de Bragança, Vila Real, Viseu ou Portimão, não esquecer que estas linhas são subsidiadas pelo Estado tal como era a da Madeira e Açores antes da liberalização.

No caso dos deputados que têm residência efectiva nas ilhas, o Abono para Deslocações é calculado, para as passagens aéreas, a partir de valores de referência que a Administração da Assembleia estabelece após consultar várias companhias e agências de viagem considerando ‘’viagem de avião - ida e volta - na classe económica, com flexibilidade de agendamento, entre o aeroporto da residência e Lisboa’’

Ora como não existe na TAP nenhuma classe económica que seja flexível. A única flexível é a Top Executive. Existe por isso uma incongruência na própria Resolução.

Este sistema é baseado na Resolução da AR de 2004. Nessa altura, a linha aérea para a Madeira e Açores não era liberalizada. Mas havia um subsídio que era atribuído directamente à companhia, que possibilitava haver uma tarifa de residente. Contudo, o cálculo para atribuir o Abono de Deslocações era idêntico ao de hoje, resultando em bilhetes superiores a 500 euros. Nessa altura, considerando o valor fixo da tarifa de residente o Parlamento até poderia ter atribuído um valor de abono fixo. Mas não o fez.

4 Este modelo começou nesta legislatura?

Não. Este sistema é baseado na Resolução da AR de 2004 alterada por outra em 2009. Já houve, pelo menos, quatro modelos de Remunerações, Ajudas de Custo e Abonos de Deslocação, desde 1974.

5 Quem estabelece o valor do abono de deslocações e ajudas de custo?

A Administração do Parlamento, baseada na Resolução de 2004, estabelece os valores, depois de consultadas várias companhias aéreas e agências de Viagem. O valor por Km é 0,36 euros.

6 Os abonos para as deslocações entre a residência conseguem cobrir as deslocações dos deputados, se não for utilizado o subsidio Social de Mobilidade?

Devido à necessidade de marcar as viagens com pouca antecedência, tendo em consideração a dinâmica da agenda parlamentar, os valores excedem sempre os 400 euros e muitas vezes os 500 euros. A resposta é que, muitas vezes, o valor de 500 euros é insuficiente. Por outro lado, é preciso ter em atenção que não são considerados outros custos inerentes às deslocações. Para um mês, o Parlamento paga para os deputados se deslocarem da sua residência ao aeroporto, 62,08 euros. Não considera que é necessário parquear a viatura, que pode significar 35 euros por semana. Ou, para quem não tiver viatura ou não a puder usar, tem de pagar cerca de 35 euros para se deslocar de táxi da residência ao aeroporto, o que significa 280 euros ao fim de um mês. Não considera também a deslocação do aeroporto de Lisboa ao alojamento em Lisboa que importa, em média, 12 euros por viagem, cerca de 50 euros ao fim do mês. Também não considera os custos de alteração de viagens.

7 É possível receber 500 euros por semana sem fazer deslocações à Madeira e Açores?

É. Se o deputado viver em Lisboa (efectivamente, como define a resolução da AR) e der uma morada da Madeira ou dos Açores, recebe esse abono e não tem de se deslocar às regiões porque a sua morada de família é no mesmo local onde é confirmada a presença. Ou seja, o recebimento do abono de deslocação é confirmado com a presença na AR. Não no local da morada. De qualquer forma este procedimento é ilegal e fraudulento porque assente em declarações falsas.