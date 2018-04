“Apoio financeiro do GR ao Marítimo não é suficiente”

O Pavilhão do Marítimo voltou a encher-se, ao início da tarde de ontem, dentro de campo com jovens atletas e na bancada, sobretudo com pais, por ocasião da cerimónia de encerramento do Torneio Marítimo Centenário 6, apadrinhada por Simão Sabrosa, antigo jogador de Sporting, Barcelona e Benfica. Festa que contou também com a repetida presença de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, uma semana depois de ter assistido à cerimónia de abertura, na noite de passado domingo.

Entre as várias individualidades presentes, com Carlos Pereira a liderar o corpo de dirigentes do clube ‘verde-rubro’, desta feita marcaram também presença todos os padrinhos do torneio: Briguel, Edgar Costa, Zainadine, Rúben Ferreira, Fábio China e Luís Olim.

Antes da entrega de prémios, individuais e colectivos, Carlos Pereira perspectivou que “o futuro será muito mais do que aquilo que aqui está”, e, em jeito de recado, também registou “não excluímos ninguém”. Orgulhoso por organizar “o maior torneio do país”, deixou a garantia de nova edição “pró ano com muito mais do que este ano”.

Certo que foi uma “semana inesquecível”, Rui Marote, presidente da Associação de Futebol da Madeira desejou que no “próximo ano o torneio tenha a dimensão e a grandeza que teve este ano”.

Por último, Pedro Calado, vice-presidente do GR e “amigo” do clube, mais do que “o prazer redobrado” e a “enorme satisfação” de estar presente na festa do futebol jovem, confessou que “todo o apoio financeiro que o GR dá ao Marítimo não é suficiente atendendo à grandeza deste clube”. Não se comprometeu em corrigir esse ‘deficit’, mas teceu elogios à “magnífica direcção” e ao trabalho “exemplar” da gestão de Carlos Pereira, que não se cinge apenas ao desporto, mas também social na área da Educação.