Apenas vencer e esperar pelo dia seguinte

O Marítimo joga, esta tarde, em Chaves, apostando as últimas fichas na conquista do 5º lugar, que poderá dar acesso à Liga Europa se o Sporting vencer a Taça de Portugal.

Os verde-rubros estão obrigados a vencer e esperar que o Rio Ave, apenas na segunda-feira, não ganhe em Paços de Ferreira, para deixar para a última jornada todas as decisões. Caso contrário, a acontecer a vitória vilacondense, ou já esta a tarde a derrota maritimista, tudo ficará decidido.

“Primariamente temos que pensar naquilo que podemos fazer, pois não dependemos de nós. Mas jogamos primeiro, a nossa ambição é ganhar o nosso jogo, e, desta forma, colocar alguma pressão no Rio Ave. Tudo pode ficar decidido nesta jornada ou adiado para a última”, refere Daniel Ramos em jeito de análise.

Neste contexto, o treinador maritimista assegura que ao Marítimo compete-lhe fazer o melhor possível. “É isso que temos em mente, trazer os três pontos de Chaves, tendo em atenção que um ponto pode ser insuficiente, e esperar que o Rio Ave escorregue em Paços de Ferreira”, sublinha.

O Marítimo perdeu um ponto no jogo com o FC Porto, que poderia ser determinante nas contas finais do campeonato. “É natural que isso tivesse tido alguns reflexos negativos nos jogadores nas primeiras horas a seguir ao jogo, pois um ponto poderia nos colocar em vantagem nesta luta [em igualdade pontual com o Rio Ave a turma de Vila do Conde tem vantagem no confronto directo] mas depressa o grupo percebeu que faltavam ainda dois jogos e que era fundamental dar o máximo até ao fim, como bons profissionais que somos e temos sido ao longo de toda a temporada, é isso que nos propomos fazer”, assegura o técnico.

O Chaves foi quem quebrou a invencibilidade caseira que Daniel Ramos ostentava enquanto treinador do Marítimo, ao vencer na Madeira (2-1) no jogo da primeira volta. “Para além disso é uma boa equipa, que fez um campeonato bem interessante e, mesmo tendo remotas possibilidades de ainda chegar ao 5º lugar [apenas uma conjugação excepcional de resultados permitiria essa conquista], vai jogar para vencer, para mais tratando-se do seu último jogo em casa, perante a sua massa adepta, pelo que vai dificultar ao máximo a nossa tarefa”, sustenta.

De resto, Daniel Ramos mostra-se convicto que o jogo será bom de ver. “Certamente as duas equipas vão jogar para vencer e irão arriscar na busca do golo e dos três pontos, pelo que antevejo um bom jogo”, justifica a concluir.