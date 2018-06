Apenas o melhor do Mundo tem lugar garantido na selecção

Cédric afirmou ontem que nunca temeu perder o ‘comboio’ do Mundial’2018, apesar da temporada complicada do Southampton, e frisou não se sentir em vantagem sobre Ricardo Pereira, na luta pela lateral direita da selecção portuguesa.

“Nunca senti que isso [desempenho do Southampton] poderia colocar algo em causa. Estou num dos melhores campeonatos do mundo e trabalhamos diariamente com grandes profissionais. São análises distintas”, afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Cédric, que contabiliza 28 internacionalizações, falava antes de mais um treino da selecção lusa, na qual o jogador, de 26 anos, vai disputar o lugar de lateral direito com Ricardo Pereira, do FC Porto.

“A selecção é um espaço onde não há lugares garantidos, com excepção do melhor do mundo [Cristiano Ronaldo]. Não sinto, de todo, que parta em vantagem. Estamos todos a trabalhar para o mesmo, que é vencer os nossos jogos”, manifestou.

De resto, Cédric enalteceu a presença do capitão, lembrando que “finalmente” o grupo está completo e que é “sempre positivo” trabalhar assim.

Segundo Cédric, o particular com a Argélia, último de Portugal antes da partida para a Rússia, vai servir para “ajudar a assimilar ideias” e a recuperar rotinas do passado.