Apenas 1/3 dos caçadores adquirem a licença

Na Região Autónoma da Madeira são cerca de 3 mil as pessoas devidamente licenciadas com carta de caçador para a prática venatória, no entanto, apenas uma média de 900 a mil adquirirem anualmente a Licença da Caça.

A época venatória inicia-se hoje, sendo permitido a caça de seis espécies cinegéticas na Madeira e quatro no Porto Santo, com limites diários de abate e períodos venatórios...