APCM realiza 8.ª edição da Porcalhada

A APCM – Associação de Paralisia Cerebral da Madeira realiza, no próximo sábado, dia do dia 21 de Abril, a partir das 14 horas, 8.ª Porcalhada APCM. Trata-se de um piquenique para cerca de 250 a 300 pessoas, com um porco assado no espeto e várias bebidas, que visa angariar verbas para o trabalho desenvolvido pela Associação.

O espaço escolhido para a iniciativa é o habitual, junto à sede da associação, no Caminho do Pico do Funcho, no Funchal, estando desde já garantida muita animação para este evento que, de ano para ano, tem vindo a deixar a sua impressão digital na Região.

A APCM tem feito, desde há 5 anos, umas rifas ‘sai sempre’, onde recolhem algum merchandising descontinuado (ou não) de diversas empresas, desde canetas, t-shirts, toalhas e bonés, sendo normalmente sorteados 1000 itens.

A entrada para o piquenique custa 15 euros, mas é gratuita para crianças até aos 11 anos de idade. Os bilhetes podem ser reservados através dos contactos 201721090 ou para geral@apcmadeira.pt. S.S.G.