Apaixonou-se e escreveu um livro

‘Será que o amor existe?’ é o nome da primeira obra de poesia de Gil Caboz, que foi lançada, no passado dia 20 de Abril, na Pousada da Juventude. O jovem de 17 anos de idade explicou que escreve poemas desde 2015 e, já nessa altura, o seu objectivo era lançar um livro. “Quando escrevi o meu primeiro poema o meu objectivo era lançar um livro. Entretanto, os anos foram passando e decidi enviar e-mails a várias editoras para saber se alguma estava interessada, duas aceitaram e escolhi a Chiado Editora”, revelou.

Na memória tem o primeiro poema que escreveu. Tudo começou durante uma aula, cuja inspiração foi uma rapariga por quem estava apaixonado. Desde então nunca mais parou. Até agora. Já lá vão três anos. “Eu estava numa aula e, na altura, lembro-me que estava muito apaixonado por uma rapariga e decidi escrever um poema para ela... depois nunca mais parei”, disse, acrescentando que foi o amor que despertou em si este seu gosto pela poesia e pela escrita.

Gil Caboz, que tem como ídolo o cantor Bruno Mars, revelou que se inspira na música para escrever poemas. O exercício é muito simples. O autor explora ao máximo os refrães dos seus temas favoritos e converte num poema. “Nada melhor do que a música como fonte de inspiração”, reforçou.

O jovem, que estuda no 11.º ano de escolaridade, no agrupamento de Línguas e Humanidades, falou um pouco da sua obra ‘Será que o amor existe?’, que custa 10 euros. E disse que se trata de um livro de poesia, sobretudo de romance, que leva o leitor a descobrir se realmente o amor existe. “Esta é uma espécie de exercício que faço com o leitor, de forma a que ele seja capaz de responder a esta pergunta através dos poemas que escrevo”, referiu.

Em termos de ‘feedback’, adiantou que tem recebido críticas positivas e construtivas, sobretudo da parte dos amigos. O que, na sua óptica, é uma forma de melhorar e de enriquecer ainda mais a sua escrita. “Gosto muito quando falam daquilo que escrevo, pois são através das críticas que conseguimos evoluir”, realçou.

Em termos futuros, Gil Caboz, que é o único da família que escreve, ainda não sabe que profissão irá exercer, mas pretende estar sempre ligado à poesia e inspirar os jovens que também tenham o sonho de lançar um livro. Pois acredita que existem muitos que se interessam pela escrita, apesar de vivermos numa era em que as redes sociais ‘tomaram conta’ do mundo.