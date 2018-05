AOCM tem mais um grupo e novo palco

A Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) está a investir num novo grupo musical e num novo espaço para a promoção dos seus concertos, sendo a primeira apresentação na sexta-feira. O Duo Paganini actuar pelas 20h30 na Igreja Presbiteriana da Madeira, localizada na Rua Conselheiro José Silvestre, 47. Antes, já hoje, pode acompanhar o Funchal Baroque Ensemble (FBE), às 21 horas no Museu da Electricidade da Madeira - Casa da Luz.

O programa para esta noite é o mesmo do estreado em Março e representa uma oportunidade sobretudo para quem não pode assistir de agora o fazer. os nove músicos vão interpretar o primeiro Ballet de Village, op 52 de Joseph Bodin de Boismortier; a Ouverture-Suite TWV 55:C3 ‘Wassermusik’ de Georg Philipp Telemann; e a sinfonia coreográfica Les Élements de Jean-Féry Rebel. Já do concerto de sexta-feira deverá constituir novidade para muitas pessoas.

O Duo Paganini é composto por Zsuzsanna Almássy-Nobile, no violino, e por Luciano Lombardi, na guitarra. Executarão obras “raramente tocadas do famoso violinista e compositor Niccolò Paganini, que é considerado um dos violinistas mais virtuosos de todos os tempos”, convida a AOCM. A Associação assume a intenção de iniciar uma nova parceria Igreja Presbiteriana da Madeira, um espaço “considerado central, possuidor de uma bela acústica, embora pouco conhecido na cidade do Funchal”, destacam.

Os bilhetes para cada uma das actuações custam 10 euros para o público em geral. Há descontos e mesmo entradas livres em algumas situações. Podem ser comprados antes da actuação. P.H.