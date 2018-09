O Marítimo estreou-se ontem da melhor forma na Liga feminina de futebol, ao golear o Boavista fora, no Parque Desportivo Ramalde, por 3-0.

Depois de terem garantido um lugar entre as 12 melhores equipas portuguesas de futebol feminino em Portugal, ao conquistarem o título de campeãs da II Divisão na época passada, as verde-rubras, mesmo sem contar com três das principais estrelas...