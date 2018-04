Ao ‘Cabo’ de umas horas rendemo-nos ao sítio

Trata-se do sítio mais a Oeste do concelho da Calheta e, consequentemente, da Madeira. Pertence à freguesia da Ponta do Pargo, onde vivem perto de 35 pessoas e a média de idades dos residentes cifra-se entre os 60 e 70 anos. Já sabe de que localidade estamos a falar? Chama-se sítio do Cabo e esteve na última semana no epicentro de todas as atenções, pelos piores motivos, depois de um homem com 82 anos ter caído numa falésia, em busca de um carneiro para servir de ementa nesta quadra pascal.

Tínhamos acabado de chegar ao local, depois de percorrer cerca de 58 quilómetros desde o Funchal, quando nos deparámos com um aparato que não é normal. Arlindo Gomes Abreu havia caído de uma altura a rondar os 120 metros, por uma vereda que, para além de ser praticamente inacessível, está repleta de histórias mirabolantes. Não tivemos de procurar pelos residentes, visto que estes juntaram-se para acompanhar toda a operação de resgate, e esse foi o mote para encetar várias conversas com os muitos que lá estavam, que nos explicaram as riquezas desta fajã, agora apagadas pelo tempo e medo.

“Lá no fundo haviam latadas de uvas e semilhas. Também havia quem criasse gado, mas o que dava mais eram as lapas, caramujos e peixe. Subíamos e descíamos a rocha, por uma vereda, quando éramos mais novos, porque não tínhamos medo. Demorávamos, mais ou menos, meia hora”, começou por dizer Ana Maria, de 65 anos, residente neste sítio desde nascença.

De acordo com a nossa entrevistada “dá para ir a pé, pelo calhau, até às Achadas da Cruz, quando a maré está baixa”, embora o alerta para “o mar mais rijo da Madeira” tenha servido de aviso para ninguém se aventurar.

“Aqui os novos não fazem vida”

O nome peculiar surgiu a propósito de um cabo que existia no actual miradouro, como forma de fazer chegar os utensílios a esta fajã agora abandonada, mas também para trazer cá para cima as colheitas.

“Já viveu mais gente aqui, agora é só velhinhos. Os mais novos já fugiram. Tive filhos e foram todos embora, já nem estão aqui”, lamentou Ana Maria, acrescentando que “aqui os novos não fazem vida”. Lamentavelmente, pelo que observámos, as palavras da sexagenária fazem todo o sentido pelos muitos terrenos que outrora eram cultivados a estarem agora destinados a servir de pasto ao também pouco gado existente, pese embora a Ponta do Pargo seja “a freguesia que tenha mais gado na Madeira”.

Francisco Isidro, que também estava ali por perto, é natural da Santa do Porto Moniz, mas vive no sítio do Cabo “há 40 e tal anos”. O amor tem destas coisas e mudou-se para ali porque a mulher pertence ao local que decidimos visitar. Francisco confidenciou que a Santa “é melhor para viver” e quando se reformar regressará às origens.

Sobre as diferenças entre o passado e presente, o homem de 64 anos esclareceu que “antigamente a terra era toda trabalhada”, contrastando com a realidade que assiste actualmente, pois “hoje em dia ninguém quer pegar na enxada porque faz cales” e “se plantarmos para vender também não dá resultado”, não esquecendo “o vento, que estraga com tudo”.

Este último factor, diga-se de passagem, é frequente no Cabo e uma das razões pelas quais o resgate do homem que caiu não foi feito por via de um helicóptero.

Água de nascente que é “benzida”

Um dos chamarizes deste local isolado é a Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, que tem uma lenda por detrás da sua edificação, que data de 1956. “De vez em quando há missa, mas já tem oito meses que o padre não vem a este lado”, alertou Ana Maria, querendo com isto dizer que quem quiser participar na Eucaristia tem de se deslocar até ao centro da freguesia, que fica a aproximadamente 5,7 quilómetros.

À procura de histórias curiosas sobre o sítio, deparámo-nos com Cirilo Gouveia, que estava junto à capela. Segundo o electricista, natural da Camacha, que um dia veio ali fazer uma instalação e já se instalou definitivamente, existem histórias “dos antigos” que “valem a pena” ser mencionadas.

“A Nossa Senhora da Boa Morte apareceu junto à nascente, aqui ao lado. Depois, pegaram nessa imagem e levaram para cima. Mas sempre que a levavam ela aparecia no outro dia, no mesmo sítio. Tiveram de fazer a capela para colocar a nossa senhora, e aí nunca mais desapareceu”, contou Cirilo Gouveia, acrescentando mais pormenores.

“Antes, os terrenos aqui em baixo eram todos cultivados e a única maneira de ter água era a partir dessa nascente. Quando todos queriam regar ao mesmo tempo faziam barulho uns com os outros e a fonte secava. Quando o ‘barulho’ acabava a água voltava”, explicou, entre um misto de riso e estupefacção.

Sobre a água “dizem que é benzida”, e a verdade é que, depois de bebermos, constatámos que é diferente. “Muita gente ainda vem buscar água em garrafas e no Verão é mais fria do que no Inverno”, continuou Cirilo, acompanhado por Idalina Sardinha, outra das residentes.

Miradouro é “perigoso”

A aproximadamente 300 metros de altitude situa-se o miradouro do sítio do Cabo. O trilho até lá chegar serpenteia muita vegetação e gado tendo como pano de fundo o oceano. Um cenário que nos dá a sensação de estarmos a caminhar em direcção ao horizonte, num ambiente todo ele verdejante e digno de ser contemplado pelos madeirenses.

O miradouro não tem qualquer tipo de protecção - um ‘cubículo’ de arame não é o suficiente -, estando à mercê dos mais aventureiros em correr riscos desnecessários, como foi o caso de um estrangeiro que tropeçou numa pedra e alarmou todos os que lá estavam.

“Deviam fazer obras neste miradouro, porque está muito perigoso. Não há qualquer protecção”, alertou um dos residentes. De resto, foi nesse preciso local que a maioria da população se juntou naquele dia, para acompanhar o resgate ao octogenário, queixando-se constantemente pelo caminho moroso que os bombeiros estavam a percorrer, alertando que só saíam dali no dia seguinte, algo que se veio a confirmar.

Retirando os perigos desta equação, saiba que dali avista-se parte da fajã das Achadas da Cruz, bem como o farol da Ponta do Pargo, numa panorâmica de cortar a respiração e que nos mostra os segredos bem escondidos que a nossa terra guarda.

De resto, o sítio é visivelmente pequeno e um pouco difícil de encontrar para quem não conhece, mas talvez por esse motivo a sua identidade e genuinidade não se tenha desvanecido. Preservar o que é nosso também é uma tarefa que a natureza nos incumbiu e ali não sobram dúvidas de que a azáfama apenas se sucede quando algo de anormal acontece.

Pôr-do-sol arrebatador

Chegámos por volta das 13 horas e só partimos quando o sol se pôs, ou seja, quando o relógio assinalava sensivelmente as 20h30. Sabíamos que a decisão de permanecer no sítio do Cabo não traria arrependimento, sobretudo pelo momento magnífico a que assistimos. Usualmente, o local mais requisitado para contemplar o pôr-do-sol na nossa ilha é junto ao farol da Ponta do Pargo, mas temos de frisar que o miradouro do Cabo é, sem margem para dúvidas, um local a ter em conta para assistir ao fim do dia.

Não existe qualquer bar ou mercearia por perto, nem tão pouco residências, o que torna o ambiente ainda mais pacífico, apenas interrompido pelas baladas do sino da capela, quase como a fazer-nos lembrar de que o momento mágico aproxima-se, embora o corpo e a mente queiram prender-se noite dentro.

Ainda assim, a maioria dos visitantes são turistas, que chegam ali a pé ou por via de uma levada, certamente bem informados sobre a beleza da zona.