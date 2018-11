António Santos venceu Taça de Portugal

O jovem piloto madeirense António Santos conquistou no passado fim-de-semana a Taça de Portugal de karting, no escalão de cadetes, no decorrer da competição disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

António Santos, de apenas 10 anos, impôs-se à concorrência directa, conquistando o 10.º título para a equipa Red Line Motorsport. Uma prestação de elevado nível,...