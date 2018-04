António Santos foi 2.º em Viana do Castelo

O piloto madeirense António Santos estreou-se da melhor forma no Campeonato de Portugal de Karting, cuja primeira prova decorreu no passado fim-de-semana no Kartódromo de Viana do Castelo, ao alcançar o 2.º lugar na categoria cadete.

Apesar de ter partido do 18.º e último lugar da grelha de partida, na sequência de um problema técnico nos treinos cronometrados, o jovem madeirense, de apenas nove anos, efectuou uma recuperação excepcional, obtendo o 6.º posto na primeira manga e o 3.º na seguinte. Estes resultados permitiram a Afonso Santos arrancar do 4.º posto para a final, onde viria a recuperar dois lugares, terminando na 2.ª posição.

Menos afortunado foi o seu colega na equipa madeirense Red Line Motorsport, João Dias, que competiu na categoria X30 Super Shifter Gentleman, destinada a concorrentes com mais de 45 anos. O piloto madeirense foi colocado fora de pista por um adversário, numa altura em que discutir um lugar no pódio.

O terceiro piloto da equipa Red Line Motorsport, o continental Manuel Saores, reforço para esta época, foi 17.º classificado da categoria Júnior.

Referência ainda para João Vairinhos, piloto continental filho de mãe madeirense, que foi o 4.º classificado na categoria X30.