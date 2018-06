António Fontes tomou posse para quatro anos

António Fontes tomou ontem posse como o novo presidente da Direcção do Clube Naval do Funchal para os próximos quatro anos.

A cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais teve lugar na sede do clube, na Quinta Calaça, com o novo responsável máximo navalista a começar por enaltecer e homenagear a anterior direcção, bem como as outras que marcaram o passado da colectividade, pelo trabalho feito.

Quanto ao futuro, o novo presidente voltou a reger-se pelo lema da sua nova equipa, nesta candidatura que incide em três importantes questões, como a “ética, responsabilidade e inovação”.

António Fontes, promete rigor, disciplina e transparência das contas, cumprimento dos contratos e protocolos em vigor, inovação no modelo de liderança e de gestão.