António Faria vence título mundial na Tailândia

O atleta madeirense António Faria esteve em plano de evidência no passado fim-de-semana na Tailândia, ao conquistar o título mundial de Muay Thay, com regras Boran.

O lutador da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira participou na edição deste ano da Liga Mundial Lethwei, que teve lugar no WunnaTheikdi Inddor Stadium, em Naypyitaw, onde competiu no escalão de 57 a 60 kg , peso leve.

Num duelo diante do tailandês Mite Yine, António Faria esteve em bom plano tendo festejado o título no terceiro assalto e por ‘KO’. De referir que no combate os lutadores apenas contaram com ligaduras nas mãos, e sem luvas, e onde era permitido alguns golpes de cabeça.

Na edição de 2018 desta liga realizaram ainda mais seis combates, onde se decidiam títulos mundiais de diversas categorias.