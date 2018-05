Antologia literária sobre as levadas em Bruxelas

Lançado há um ano na versão portuguesa como ‘Levadas da Madeira: Antologia Literária’, a Imprensa Académica lança agora no próximo dia 15 no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a edição ‘Levadas of Madeira: A Literary Anthology’, a versão em inglês da obra coordenada por Thierry Proença dos Santos, com fotografia de Francisco Correia. A apresentação nasceu de uma iniciativa da eurodeputada Liliana Rodrigues, está marcada para as 18h30 e será acompanhada de uma exposição e da actuação do grupo de fados Fatum, criado no seio da Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa).

Com a nova edição, a chancela editorial da AAUMa procura reforçar a importância das levadas. “As levadas configuram-se como um testemunho diferenciador da nossa História, e são aqui apresentadas por um conjunto rico de imagens contemporâneas, captadas por Francisco Correia, que funcionam como complemento aos textos e excertos reunidos por Thierry Proença dos Santos, cuja foz é o enquadramento histórico do posfácio de Nelson Veríssimo e traduções de vários colaboradores da Académica da Madeira”, apresenta a Imprensa Académica. Para o novo livro contribuíram professores, estudantes, antigos estudantes, membros da comunidade inglesa na Madeira e voluntários europeus que se uniram neste ‘Levadas of Madeira’ para revelar histórias, registos e memórias que giram em torno destes canais que percorrem a ilha.

Dividida em nove capítulos, a antologia vive muito da fotografia e de textos, de autores diversos, como Horácio Bento de Gouveia, Irene Lucília Andrade, José António Gonçalves, Luzia, António Ferreira, Nelson Veríssimo e Jorge Sumares, entre vários outros. Reúne textos dos séculos XIX e XX da prosa à poesia.

Com a versão em inglês e a apresentação no Parlamento Europeu, a editora pretende chegar a mais público, não esquecendo a recomendação de apoio à candidatura das Levadas da Madeira a património da Humanidade por parte da Assembleia da República, candidatura que tem aqui mais um contributo, uma experiência de leitura, um roteiro cultural e uma forma alternativa de sensibilização para as levadas.

A edição teve o patrocínio da Castelbel. Será apresentada em Bruxelas pela eurodeputada socialista e pela presidente da AAUMa, Carlos Abreu. Está á venda por nas lojas Gaudeamos por 18 euros. P.H.