Antigo Centro de Saúde do Paul do Mar vira problema

Mais um ano e completa-se um ciclo de duas décadas em que o antigo Centro de Saúde do Paul do Mar foi desactivado. Foi no velhinho pré-fabricado, hoje praticamente esquecido e em avançado estado de degradação, que durante quatro décadas foram prestados serviços de enfermagem e de cuidados médicos aos pauleiros.

Com a precariedade vieram algumas pragas, nomeadamente os ratos. As fachadas,...