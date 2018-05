É já amanhã que a primeira sessão das ‘Conferências da Inovação e Futuro’ arranca, no Centro de Congressos da Madeira, entre as 10 e as 17 horas. DIÁRIO, NOS e Casino da Madeira aliam-se no desenvolvimento de uma palestra que visa elucidar toda a comunidade quanto à Inteligência Artificial (IA) e o Blockchain, sendo que neste segundo caso serão aprofundados os conhecimentos em relação às criptomoedas, mais conhecidas como bitcoins.

Com o ‘cavalgar’ da informação e fenómenos associados à modernização de múltiplas ferramentas tornou-se inevitável que esta conferência não se realizasse. Para esse efeito, vários oradores marcam presença. Nomes como Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas de Informação, Eduardo Fermé, professor da Universidade da Madeira (UMa) que integra a elite mundial na área da inteligência artificial, ou Justin Wu, criador da primeira empresa de consultoria e desenvolvimento de software em Ethereum, em Portugal, são presenças asseguradas em cima do palco.

“Um elo que nos liga”

Carlos Campos, director do Casino da Madeira, coloca a expectativas desta palestra bem “altas”, considerando que esta é a altura certa para que as ‘Conferências da Inovação e Futuro’ se realizem. “ As expectativas são, naturalmente, altas. Entendemos que hoje, mais do que nunca, o tema da conferência ‘Inovação e Futuro’ tem muitas potencialidades por explorar e, principalmente, consideramos que o momento exige um conhecimento mais profundo em temas com projecção global como é a Inteligência Artificial e Blockchain (Criptomoedas)”, começou por referir.

“Nesta conferência queremos comprovar a importância que o conhecimento e a inovação assume como força-motriz das sociedades. Estamos confiantes da forte adesão da população local”, afirmou Carlos Campos, manifestando a sua vontade em “manter o Casino da Madeira como epicentro dos eventos culturais” na Região.

“Aquilo que começou por ser uma soma coincidentes de vontades com os nossos parceiros neste evento, DIÁRIO de Notícias e NOS - Madeira, é um elo que nos liga como projecto cultural “comum na dinamização da nossa Região, mas também enquanto projecto dinamizador da nossa Marca”, mencionou o rosto do Casino da Madeira,

Ainda de acordo com Carlos Campos, “pela abertura, colaboração e empenho das partes envolvidas”, um dos responsáveis por abrigar o evento considera que esta “é uma parceria determinada e com futuro”. “Sabemos o que queremos atingir: queremos marcar a diferença, marcar a agenda do conhecimento e estar na vanguarda das novas tecnologias”, atirou.

Desenvolver a massa crítica

“A realização da iniciativa é importante porque traz temas que são actuais e para os quais devemos estar despertos e atentos”. Assim resumiu Luís Sena, director da NOS Madeira, sobre os temas a abordar nesta primeira edição, que assume estarem “a mexer, não apenas com o nosso futuro, mas também com o nosso presente”.

“Queremos estar associados à possibilidade de trazer à Madeira oradores e conferencistas que nos possibilitem conhecer a fundo todas estas matérias. A ideia, fundamentalmente, é que percamos algum tempo a analisar todas estas questões do mundo digital”, disse Luís Sena, acrescentando que “a inovação está no ADN da marca NOS e este é um tema que tem muito a ver” com a empresa.

Luís Sena adiantou ainda que a NOS Madeira esteve “desde o início muito interessada em participar e acarinhar este projecto” que traz à Madeira “pessoas que nos obriguem a pensar em temas que são importantes”, por isso, “faz sentido que se construa este género de conferências”.

“É a primeira conferência de um ciclo que depois perdurará. Estamos a começar, mas esta é já uma parceria de sucesso. Gostávamos que as pessoas participassem e saíssem das conferências mais esclarecidas e mais enriquecidas. Esse é o nosso interesse, que a massa crítica se desenvolva na Região”, resumiu o director da NOS Madeira, entidade parceira do evento.