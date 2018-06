Ano e meio de prisão suspensa por esfaquear taxista no Funchal

Um homem de 45 anos foi ontem condenado a ano e meio de prisão, com pena suspensa, por ter esfaqueado com uma navalha um taxista no abdómen a 25 de Outubro de 2016, na praça da Rua José da Silva ‘Saca’, junto à Zona Velha do Funchal. Foi também condenado a pagar 5 mil euros de indemnização à vítima.

O desfecho do julgamento acabou por ser favorável a Vítor Silva, já que vinha acusado dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ameaça agravada e injúrias mas acabou por ser condenado apenas por um crime de ofensa à integridade física. A juíza Carla Meneses, que presidiu ao colectivo, explicou que a forma como foi feito o corte no abdómen não indicia que o arguido quisesse matar a vítima. Por outro lado, os magistrados registaram o facto de Vítor Silva ter antecedentes criminais mas apenas por conduzir sem carta e não por crimes contra pessoas. Foi um dos factores que pesaram na decisão de suspender a pena, embora a presidente do colectivo tivesse alertado o arguido que terá de seguir um programa de obrigações a definir pelo Instituto de Reinserção Social e que se falhar arrisca ir para a Cancela. A companheira de Vítor também foi julgada, por o ter transportado para o local da agressão, mas foi absolvida.