Anjos e Marco Horácio no ‘São João’ do Porto Santo

As ruas da cidade do Porto Santo vão encher-se novamente de luz e cor para receber, em grande, o São João, nas Festas do Concelho, que decorrem de 20 a 25 de Junho. Uma efeméride que será abrilhantada pela dupla Anjos, que actua na noite do dia 22 de Junho, e pelo humorista Marco Horácio, que sobe ao palco na noite do dia 23 de Junho, sendo estes artistas nacionais os cabeças-de-cartaz do evento.

Os cantores e o comediante juntam-se, assim, às marchas populares, que são o ponto alto, para abrilhantarem a festa, sendo que, este ano, estão integradas nas comemorações dos 600 anos da descoberta da ilha. Mais uma vez, os figurantes, cerca de 500, que compõem as marchas, (consultar destaque) irão percorrer as principais artérias da cidade na noite do dia 23 de Junho, mostrando as tradições e a cultura da ilha, e onde, simbolicamente, representarão momentos importantes, que marcaram a história do Porto Santo durante seis longos séculos e, ao qual, se juntará, pela primeira vez, no mesmo dia, uma marcha infantil.

“Aliado às comemorações dos 600 anos de história, os figurantes irão trajar-se a rigor, pois queremos oferecer a quem nos visita a sensação de estar imbuído num momento histórico da ilha”, anuncia o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, acrescentando que irão decorar o altar de São João e os fontanários recorrendo a elementos do passado, tais como álamos e cana-vieira.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o Porto Santo terá seis dias de animação, com a transmissão de jogos do Mundial, dois palcos, tudo aliado à gastronomia local e regional, até porque o evento costuma levar muitas pessoas atè àquela ilha.

“Preparamos um evento com dois palcos, um extenso e variado leque animação, cultural, recreativa e desportiva, queremos mostrar que temos o melhor São João da Região e estamos a fazer o que é tecnicamente possível, tendo em conta os recursos financeiros à nossa disposição. E não são muitos pois estamos a arrumar a casa”, realçou o autarca.

Anjos e humor de Marco Horácio

A animação será corrida entre os dois palcos, com duas mãos cheias de artistas. Na quarta-feira, dia 20 de Junho, ao palco principal sobem os grupos populares do Porto Santo e no Palco Padrão de Descobrimentos (ver croqui do evento), os artistas Sónia Soares, Kontraband e discoteca ao ar livre com o Dj Sil.

Porque a festa não pode parar, na quinta-feira, dia 21 de Junho, e para entreter quem estiver na zona gastronómica, a partir das 20 horas, actua no palco do Padrão dos Descobrimentos o Duo Electro Band e no palco principal é a vez da cantora Catarina Melim abrir as hostes para a artista Cristina Barbosa. “Prepararmos um repertório que vai de encontro ao elevado número de turistas estrangeiros que estão na ilha, levamos nove elementos com vários instrumentos, que são a verdadeira ‘power band’,” revela a cantora madeirense.

Na sexta-feira, dia 22 de Junho, a animação é dividida novamente entre os dois palcos, mas sempre com horários diferentes, de forma a não ‘chocar’, sendo que o destaque vai para o palco principal, onde irá actuar o duo nacional Anjos, assim como os artistas locais Aosesses e Joana Câmara.

Novo CD ‘Longe’ é um sucesso

Os Anjos, dupla constituída por Sérgio e Nelson Rosado, formaram-se em 1998. Ao longo destes 20 anos de existência lançaram diversos álbuns de músicas originais e conquistaram o público com os seus temas.

Actualmente, e depois de oito anos sem gravar, lançaram o CD ‘Longe’, no dia 12 de Outubro de 2017, tendo apresentado ao público o novo trabalho discográfico com o ‘single’ de estreia ‘Para Longe’, que tem feito furor na indústria musical e rodado nas rádios nacionais.

Recorde-se que a dupla esteve, no ano passado, na Madeira, mais precisamente na Semana Gastronómica de Machico, que se realizou em Agosto. Um regresso à Região após 10 anos de ausência.

Já no sábado, dia 23 de Junho, durante o dia, a animação de rua é preenchida com o grupo Camachofones, mas o ponto alto da noite será as marchas populares, que percorrerão as ruas da cidade. Em termos musicais, sobem ao palco o madeirense João Vinagre e o comediante e entertainer Rouxinol Faduncho, criado e interpretado pelo o actor e humorista Marco Horácio.

12 anos a fazer rir

Rouxinol Faduncho instalou-se no panorama musical e humorístico nacional ao longo destes 12 anos, como um personagem único, que ganhou vida própria e conquistou milhares de portugueses. Rodeado dos melhores músicos e com uma sonoridade única em que o fado predomina, mas onde o jazz a bossa nova e até o rock coabitam em harmonia, juntamente com sketchs de humor.

No domingo, dia 24 de Junho, a animação faz-se durante o dia novamente com os artistas de rua Camachofones e no Padrão de Descobrimentos com Marcial e o Duo Super FM a animar as pessoas que estiveram a assistir a este grande acontecimento, que ocorre na Ilha Dourada.

Missa solene no dia 24 de Junho

No Dia do Concelho, será celebrada uma eucaristia na Capela da Graça. “Não nos podemos esquecer que o profano está aliado ao sagrado e queremos retomar uma tradição bem antiga e esquecida, que será a celebração da missa”, refere Idalino Vasconcelos, destacando ainda que, este evento, pela primeira vez, irá ter um plano de emergência visível, com destaque para a presença da Protecção Civil, bem como da EMIR.

Animação pela noite dentro

Para a faixa etária mais jovem e não só, pela primeira vez, o município do Porto Santo terá três dias de discoteca ao ar livre, na Praça do Barqueiro. “Decorre ainda o processo de contratação para o promotor da discoteca ao ar livre, mas podemos adiantar que o mesmo terá de contratar brindes e material alusivo para oferecer durante a animação, um DJ do top 30 nacional, vários DJ´s locais e alguns apetrechos para dar mais brilho a noite de discoteca”, adianta o autarca.

S. João 2018 mais sustentável

Em plena candidatura a Reserva da Biosfera, o município do Porto Santo pretende que as Festas do Concelho sejam também mais sustentáveis. Além de se ter privilegiado os materiais naturais, por exemplo, na construção das barracas de comes e bebes, introduziram-se novas regras para os recintos, onde irá decorrer a animação musical. Este ano, as normas de funcionamento das barracas de comes e bebes obrigam à separação dos resíduos nas diferentes fileiras: Papel/Cartão, Embalagens de Plástico/Metal e Vidro o que permitirá a sua reciclagem.

Além disto, introduziu-se a proibição da utilização de palhinhas, de forma a evitar o que acontece todos os anos, que é o acumular de plástico na praia, junto à Praça do Barqueiro, declarou o vice-presidente, Pedro Freitas, com o pelouro do Ambiente.

Por fim, e como já vem sendo habitual, o município do Porto Santo abrilhantará a noite de São João com um espectáculo pirotécnico, no cais velho da cidade, mostrando um novo conceito de fogo-de-artifício. As festividades encerram segunda-feira com a transmissão do último jogo da fase de grupos de Portugal junto às barracas de comes e bebes.