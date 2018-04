Anexos do farol de S. Jorge vão passar para a Região

Os imóveis anexos ao Farol de São Jorge, em Santana, construídos na década de 80 do século passado e destinados a alojamento do pessoal do farol e das suas famílias, vão passar para a posse da Região. Para isso, o governo da República só terá de cumprir as recomendações que constam de seis projectos de resolução aprovados, ontem, por unanimidade, na Assembleia da República.

O parlamento nacional aprovou, em votação conjunta, projectos de resolução de todos os partidos - PSD, PEV, PCP, CDS, BE, PS e PAN -, que recomendam ao governo a transferência para a Região dos edifícios anexos ao Farol de São Jorge.

Todos os partidos destacaram a importância de preservar imóveis que estão abandonados e que terão melhor aproveitamento se estiverem na posse da Região. Para alguns partidos é indiferente que a titularidade passe para o governo regional ou para a Câmara Municipal de Santana.

Esta é uma reivindicação antiga da Região a que todos os partidos com representação no parlamento madeirense se têm associado. Como referem os projectos de resolução discutidos na AR, foram aprovadas, na Madeira, várias propostas que solicitavam ao governo da República esta transferência que nunca se concretizou.

Os edifícios em causa eram destinados a habitação e deveriam alojar o pessoal do farol - na década de 1980 passou para o controlo da Marinha - e as suas famílias, mas nunca foram utilizados. Uma das habitações nem terá sido concluída.

O farol de São Jorge foi inaugurado em 1959. A modernização dos faróis, com equipamentos automáticos, em 1986, reduziu muito o pessoal necessário.

Por várias vezes, tanto o governo como a autarquia de Santana, defenderam que estas construções poderiam ser adaptadas para habitação social e responder a carências de alojamento

A transferência dos imóveis para o património da Região depende do Ministério da Defesa. A aprovação, por unanimidade, de seis resoluções nesse sentido, deverá acelerar o processo.