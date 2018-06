Andebol regional

Entre hoje e domingo a cidade da Batalha recebe o maior evento desportivo nacional da modalidade do andebol, para o escalão de infantis masculinos e femininos.

Ao todo serão mais de 1.200 atletas oriundos de norte a sul do país, incluindo as ilhas, com destaque para as formações madeirenses da Bartolomeu Perestrelo, Madeira Andebol SAD na prova feminina e Clube Escola da Levada e Clube Desportivo Infante em masculinos.

Na prova masculina o CE Levada começa na zona 5 juntamente com Lamego, Fermentões e Guadiana, enquanto o Infante está na zona 2 com Marienses, Xico Andebol e Estrela Vigorosa.

Quanto às femininas a B. Perestrelo está na zona 7 juntamente com Baltar e Porto Salvo, e o Madeira SAD integra a zona 4 com Feirense e Alcanena.