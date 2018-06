Andebol do Marítimo segura II Divisão

O andebol sénior do Marítimo garantiu ontem a permanência no campeonato nacional da II Divisão, depois de bater no seu Pavilhão o São Paio de Oleiros por 33-30, com 18-17 ao intervalo igualmente favorável aos comandados do técnico Paulo Fidalgo. Um resultado que não sendo arrancado a ferros ainda assim foi preciso esperar pelos derradeiros cincos minutos finais para que tudo ficasse clarificado, com o Marítimo diga-se a vencer com toda a justiça.

Antes um encontro marcado pelo muito equilíbrio, fruto então de desempenhos defensivos fracos, trazendo ao jogo um número acentuado de golos. Ainda assim com o Marítimo sempre no comando. A foi nesta toada quase de golo cá, golo lá que esta ‘final’ para os maritimistas foi sendo disputada até ao intervalo. Na segunda metade o andebol praticado pelas duas equipas manteve o mesmo perfil, até aos minutos finais onde um par de iniciativas individuais entregou à equipa da casa a decisiva vantagem. Garantida a permanência no segundo escalão nacional, caberá agora a todos os responsáveis a natural reflexão de um projecto que nesta altura é um misto de jovens mas com muitos veteranos.

O Marítimo alinhou com Eduardo Pinto, André Freitas, João Freitas (1), José Sousa, José Azevedo (6), Pedro Faria, João Silva, João Mendes (6), Márcio Abreu (5), António Franco (5), Hugo Freitas (1), António Barros (4), Diogo Alves (5), Paulo Moura, Fred Rodrigues e José Santos.