Andebol do Marítimo ganha fora ao São Paio

Excelente a vitória ontem conseguida pela formação do Marítimo em casa do São Paio de Oleiros, encontro referente à 2.ª fase do Campeonato Nacional da II Divisão em seniores masculinos de andebol.

Os comandados do técnico Paulo Vieira venceram por 31-25 com os madeirenses em vantagem no final da primeira parte por 14-11.

Um encontro muito sofrido com os verde-rubros nesta altura da temporada a lutarem por tentarem manter-se na II Divisão, meta complicada mas possível.

No Marítimo João Mendes com sete golos foi o melhor marcador dos madeirenses.

O Marítimo alinhou com Paulo Jesus, Eduardo Pinto, João Freitas (2), André Freitas, José Azevedo (6), João Mendes (7), Márcio Abreu (3), António Franco (3), Hugo Freitas, António Barros, Diogo Alves (4), José Santos (6) e José Santos. H. D. P.