Ana Moura para (en)cantar na Calheta

A fadista Ana Moura será a cabeça-de-cartaz das festas do município da Calheta que, como habitualmente, decorrem por altura do ‘São João’, o agenciamento da artista portuguesa, ‘tripla platina’, e com o disco português mais vendido da década que se mantém na tabela de CDs mais vendidos em Portugal desde o seu lançamento, actuará na noite de 23 de Junho pelas 22 horas na praia de areia da vila.

É esperado o melhor de Ana Moura nessa noite, a exemplo de grandes espectáculos musicais que já passaram pelo areal calhetense, para isso, muito provavelmente a fadista será acompanhada pelos músicos Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Pedro Soares (viola), André Moreira (baixo), João Gomes (teclados), Mário Costa (bateria) e Mário Barreiros (guitarra eléctrica), que têm seguido a cantora nas suas digressões.

Uma escolha que não deixa indiferente o presidente da autarquia, bem pelo contrário, que revela qual tem sido a preocupação da organização: “Sempre que chega o momento de escolher os artistas para as Festas do Concelho, o nosso principal foco é que seja capaz de garantir um bom espectáculo e possa, através da sua qualidade e do seu nome, promover a Calheta, atraindo visitantes à nossa terra, contribuindo para um retorno económico ao tecido empresarial local, responsável por empregar muitos postos de trabalho. Tem sido essa a nossa intenção”.

O autarca social-democrata que, através da parceria que tem com o Grupo do Café do Teatro, também já garantiu a dupla holandesa Bassjackers, formada por Marlon Flohr e Ralph van Hilst, que em 2017 alcançaram a posição número 34 da tabela dos melhores DJs do Mundo, pelo menos na opinião de revistas da especialidade, não esquece de realçar “o nível e o patamar de concertos” que o município tem oferecido fazendo com que, particularmente o sector hoteleiro e da restauração, beneficiem com a vinda de artistas de renome, justifica a aposta.

Ana Moura editou o primeiro álbum em 2003, ‘Guarda-me a vida na mão’, ao qual se seguiram outros como ‘Aconteceu’ (2004), ‘Para além da saudade’ (2007), ‘Leva-me aos fados’ (2009) e ‘Desfado’ (2012), de resto, o grande êxito da fadista.

Por falar em grandes temas, ‘Ninharia’ fez parte da lista das 100 canções favoritas de 2016 ano da NPR, a rádio pública dos Estados Unidos, que emite para a totalidade do território norte-americano.

E para aqueles que suspeitam que fado não resulta numa noite de Verão, muito mais numa praia, a organização relembra que um dos maiores concertos e mais apoteóticos que já passaram pela marginal foi precisamente garantido por outra fadista portuguesa: Mariza.

De resto, o programa de festividades “não está fechado”, garante Carlos Teles, que volta a sublinhar que as Marchas de São João, que desperta a atenção de muitas centenas de calhetenses, é outro ponto de interesse.

A Avenida D. Manuel I será palco para o desfile dos marchantes das oito freguesias do município.