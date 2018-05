Ana Catarina Mendes vem apresentar moção de Costa

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vem este sábado à Madeira apresentar a moção que António Costa irá levar ao congresso nacional do partido que se realiza entre 25 e 27 de Maio, na Batalha. A apresentação da moção ‘Geração 20/30’ terá lugar pelas 17h00, no Pestana Casino Park Hotel.

Ana Catarina Mendes vem partilhar o que considera ser “um guião para o futuro próximo do PS e do País, que aborda a nossa resposta àquilo que entendemos serem os grandes desafios da sociedade portuguesa para a próxima década: as alterações climáticas, o desafio demográfico, a sociedade digital e o combate às desigualdades”.

De acordo com a secretária-geral adjunta do PS, a moção é também um ponto de partida e de mobilização para as três batalhas eleitorais de 2019. Eleições Europeias de Maio, as Legislativas de Outubro e as Regionais da Madeira já com um objectivo comum traçado e no seu entender, “bem definido por António Costa: ganhar, ganhar, ganhar”.

O presidente do PS-M considera que a vinda de Ana Catarina Mendes à Madeira para apresentar a moção que António Costa irá levar ao Congresso da Batalha é “uma prova evidente da preocupação da estrutura nacional para com a estrutura regional do partido”. Para Emanuel Câmara, este será “um momento importante para todos os militantes e simpatizantes do PS se inteirarem das linhas orientadoras que o actual secretário-geral do PS tem para o futuro e para o próximo mandato”.

O presidente dos socialistas madeirenses sublinha que esta é uma moção na qual o PS-M se revê e releva o facto de os responsáveis do partido a nível nacional se preocuparem com a Região no seu todo, reafirmando ainda o objectivo do PS de concretizar a alternância do poder na Região em 2019.

Como já fizemos referência, a moção de orientação política que António Costa irá apresentar ao congresso revela que o partido irá “oferecer uma solução de Governo estável e duradouro” aos madeirenses nas eleições regionais do próximo ano.

A direcção do partido na Madeira apoia Paulo Cafôfo para candidato à presidência do Governo Regional, nas eleições de 2019, sendo este um nome que reúne consensos no Largo do Rato.