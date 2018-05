Amizade e aventura na selecção de hoje

‘Uma Vida de Cão’, ‘Pop Aye’ e ‘Kills On Wheels, o primeiro americano, o segundo tailandês e o terceiro húngaro, são os filmes em exibição hoje no âmbito da 7.ª edição do Madeira Film Festival, a decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias até ao próximo domingo. O programa para esta sexta-feira inclui curtas-metragens e a segunda metade do workshop de Interpretação para Iniciantes.

Orientada pela actriz Daniela Love, a formação prevista para esta manhã entre as 10 horas e as 13 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias é a continuação do workshop Interpretação para Iniciantes começado ontem. Paralelamente, ao meio-dia são exibidas cinco curtas-metragens com a presença dos realizadores-alunos, no âmbito do Educational Outreach com a UMa (Universidade da Madeira), e às 17h30 há um espaço para ver mais três filmes da secção Interactive Digital Stories Track.

As sessões de cinema com as longas-metragens são às 14 horas, 18h30 e às 21 horas. ‘Uma Vida de Cão’ é exibido às 14 horas, uma comédia/drama de Todd Solondz com um dachshund como protagonista. O cão passa por diversos donos excêntricos, deixando em cada um a sua marca.

‘Pop Aye’ tem também como figura central um animal, um filme sobre amizade que conta a história de um arquitecto desiludido que encontra nas ruas de Bangkok o elefante, Pop Aye, que perdera há muito. Juntos iniciam uma viagem em busca da quinta onde cresceram. Este filme de Kirsten Tan é exibido às 18h30.

À noite, em estreia nacional, O MFF exibide o filme ‘Kills On Wheels’, de Attila Till, um filme entre a acção, o drama e a comédia sobre ‘Zoli’, um jovem de 21 anos, o seu amigo com deficiência física, e um ex-bombeiro que também está confinado a uma cadeira de rodas. Os três decidem oferecer os seus serviços à máfia como assassinos a soldo.

Pela tarde, às 16 horas, o Teatro Baltazar Dias é palco da terceira sessão de curtas-metragens deste ano no âmbito do MFF. São exibidos os filmes ‘Eden’, de Ana Pio; ‘Moon Magic’, de Carol Burger; ‘Nation Down’, de Joaquim Barreto; ‘Travels of a Sentient Being’, de Pedro Melo; e ‘Fragments of Laura’, de Valentina Nisi.

Os bilhetes para as sessões de cinema custam 3 euros cada e podem ser comprados no local.

A 7.ª edição do Madeira Film Festival começou na passada segunda-feira com o cocktail de boas-vindas. Desde então, o programa tem oferecido momentos de formação, combinados com exibições de filmes e com a presença de actores internacionais e realizadores. Amanhã, terá lugar a festa de encerramento do evento e a gala dos nomeados Embaixadores da Floresta Laurissilva, embora o programa continue até domingo com mais filmes em exibição.