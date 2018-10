Amigos estreiam-se a vencer na liga lusa

A equipa masculina do CAB Madeira estreou-se ontem a vencer na Liga portuguesa de basquetebol, 2018/2019, ao bater o Esgueira por 76-72, em jogo da quarta jornada do campeonato.

No primeiro encontro da época, em casa, os ‘Amigos’ foram mais fortes nos momentos chaves e perante um adversário que deu luta até final. No primeiro tempo os insulares foram para o intervalo com uma vantagem...