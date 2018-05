Amigos entram a vencer no play-off final

O CAB Madeira começou da melhor forma o play-off final da Liga portuguesa de basquetebol masculino ao bater o Guimarães no primeiro jogo dos quartos-de-final, por 89-87.

Os Amigos realizaram uma primeira parte de luxo, mas quase que apanhavam’ o susto nos dois últimos períodos. Com vitórias claras por 29-17 e 21-16, os insulares foram para o intervalo a vencer por uns expressivos 50-33. Já no segundo tempo o Guimarães reduziu com um parcial de 12-21, para nos últimos 10 minutos discutir a partida até final. A vitória vimaranense por 27-33, acabou por dar o resultado final favorável à equipa de João Paulo Silva, por 89-87.

Hoje cumpre-se novo jogo, pelas 16 horas no Pavilhão do CAB.