Amigos ‘enfraqueceram’ a partir dos 10 minutos

Uma entrada determinante diante da Oliveirense deixava antever que o CAB Madeira pudesse sair da oitava jornada da Liga portuguesa de basquetebol masculino com mais um precioso triunfo.

Contudo nos restantes três períodos a formação de Oliveira de Azeméis conseguiu teve outra atitute, mudando o rumo do resultado para triunfar por 101-78.

Os madeirenses foram donos e senhores nos primeiros 10 minutos da partida, conseguindo uma vantagem de sete pontos (26-33). Já no segundo parcial a Oliveirense dominou e ‘arrasou’ vencendo por 20-9, o que permitiu ir para o intervalo a vencer por quatro pontos (46-42).

Já no reatamento os da ‘casa’ voltaram a ser superiores, principalmente em termos de eficácia, vencendo o terceiro período por 29-14. Nos últimos 10 minutos e com uma desvantagem de 20 pontos a tarefa estava bem mais complicada para o conjunto orientado por João Paulo Silva. Apesar do equilíbrio a Oliveirense voltou a ser mais eficaz, vencendo por 26-22, e conseguindo assim a vitória final de 101-78.

A equipa do CAB alinhou com: Diogo Gameiro (9), José Correia (5), Mário Fernandes (5), Fábio Lima (23), K. Cumberlander (10), A. Gydra (7), J. Gallina, João Fernandes (2), T. Eddie (7) e F. Gentry (10).

Hoje os Amigos voltam a jogar, agora no reduto do FC Porto pelas 15h00.

AD Galomar perde na I Divisão

Já na segunda fase do Nacional da I Divisão masculina, a AD Galomar recebeu visita do FAC/Crédito Agrícola tendo perdido por 62-85 adiando assim a tão desejada permanência neste escalão e quando falta quatro jogos a disputar, o próxmo já no dia de hoje no reduto do Illiabum B.

No sector feminino e na luta pela subida à I Divisão, fase final sul da II Divisão, o Marítimo foi ao reduto do CB Albufeira perder por 69-63, numa partida onde as verde-rubras se queixaram da dupla de arbitragem.