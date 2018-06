Américo e Cátia vencem 5.º Trail ZMM

Cerca de uma centena de atletas marcou presença na quinta edição do Trail Zona Militar da Madeira, prova que integra do 182.º aniversário do Comando da ZMM que teve lugar nas serras de Santa Cruz.

Numa prova com um percurso de 16 quilómetros, com 650 metros de desnível positivo, o grande vencedor veio a ser Américo Caldeira (Clube Atletismo do Funchal) que realizou a prova com o tempo final de 1:11.59 horas, seguido por Emanuel Freitas (A Porto da Cruz Trail) e Leonardo Diogo (UnAP/QGZMM).

Nos femininos a vitória sorriu a Cátia Fiqueli (CAF) com a marca de 1:35.45 horas. Fabiana Gonçalves (AD Galomar) e Laureen Teixeira (C. Karaté do Caniço) fecharam o pódio.