Amelie Abreu alcança vitória no ‘nacional’ de jovens de golfe

A jogadora do Clube de Golf do Santo da Serra, Amelie Abreu, esteve em evidência no quarto Torneio do Circuito Drive Tour do Campeonato Nacional de Jovens, em golfe, ao vencer a competição na modalidade de medal net, na categoria de sub-16.

Nesta competição, disputada na passada terça-feira no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim, Amelie Abreu foi ainda a 3.ª classificada em strokeplay,...