Ambição reforçada na escola

Na semana em que prepara a recepção ao FC Porto, o Marítimo teve uma terça-feira diferente, que contemplou o trabalho, a confraternização de grupo e uma visita à escola. O treino, à porta fechada, que vai persistir ao longo da semana, aconteceu no estádio de Machico. Depois o grupo juntou-se ao almoço, como habitualmente acontece com Daniel Ramos, e, por fim, um outro grupo - Joel Tagueu, Ruben Ferreira, Amir, Jorge Correa, acompanhados pelo treinador Daniel Ramos e ainda Luís - deslocou-se à Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Pena, onde Luís Olim, antigo jogador maritimista e agora adjunto de Ludgero Castro na equipa B, recordou ter sido precisamente no campo desta escola, onde o Marítimo tinha um núcleo de formação, que se iniciou para a prática do futebol.

Foi num ambiente de festa que a comitiva maritimista foi recebida pelos alunos da escola, com os jogadores verde-rubros a serem submetidos a questões mais ou menos pertinentes, como quase sempre acontece quando colocadas por crianças, e Daniel Ramos a dar quase uma conferência de imprensa por causa do jogo com o FC Porto. Aliás, o treinador do Marítimo ouviu dos alunos o pedido de vitória sobre o FC Porto, afirmando que era possível vencer no domingo, mesmo ressalvando as dificuldades que vai a sua equipa encontrar no jogo perante uma formação muito forte. Daniel Ramos admitiu a ambição da equipa que orienta atingir o 5º lugar e, por fim, foi mais politicamente correcto quando outras das crianças quis saber quem achava que iria ser o campeão. “Esta pergunta merece um cartão amarelo”, brincou Daniel Ramos. “Quem for o campeão certamente o merecerá por ter sido a equipa mais regular”, considerou o treinador do Marítimo.