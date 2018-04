Ambição de fazer (o) melhor domina expectativas

Arranca à meia-noite, da vila do Porto Moniz, a 10ª edição do MIUT – Madeira Island Ultra Trail, prova que já ontem à tarde juntou, no auditório do Fórum Machico, atletas do Ultra Trail World Tour e Elites, em conferência de imprensa, antes do tradicional briefing sobre a prova, destinado a todos os participantes.

Enquanto na zona do secretariado não havia ‘mãos a medir’, a contas com a habitual azáfama por causa do check-in dos quase dois mil atletas inscritos, ao lado, no auditório, a plateia que assistia à conferência de imprensa destinada aos atletas mais credenciados foi-se compondo com o passar do tempo.

Nesta apresentação, Sidónio Freitas, o director de prova e um dos fundadores do evento, em 2008, lembrou os números que comprovam a evolução impressionante desta prova madeirense de cariz internacional.

Com destaque para a prova rainha, o MIUT, prova de 115 km que conta com 878 inscritos atraídos pelo estimulante desafio de irem desde a vila do Porto Moniz até a cidade de Machico, percorrendo muitos das veredas e trilhos que contornam a orografia da ilha.

Além de integrar o calendário 2018 do UTWT - ULTRA-TRAIL® WORLD TOUR como prova PRO, esta prova é qualificativa com 5 pontos para o UTMB® e é também pontuável para o Campeonato Nacional de Portugal de Ultra Endurance 2018.

Entretanto, às 7 da manhã deste sábado, na zona de São Vicente, arranca a prova ULTRA, com 85 km, contando com 451 inscritos.

Mais tarde, pelas 11 horas, será a vez para o ‘tiro de partida’ da MARATHON de 42 km, que começa no Monte e tem 652 inscritos.

Finalmente, a MINI, com 16 Km e 272 inscritos, está reservada para o domingo de manhã, com início pelas 9 horas do centro do Porto da Cruz.