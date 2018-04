Amândio de Sousa na Porta33

Surgiu em Dezembro de 2016 por iniciativa de um grupo de cidadãos a ideia de realizar uma subscrição pública para viabilizar a colocação de uma escultura de Amândio de Sousa na cidade do Funchal. Agora a Porta 33, com o objectivo de enquadrar e divulgar o propósito, promove uma exposição sobre o escultor madeirense. ‘Uma escultura na cidade e outros ensaios’ tem curadoria de Isabel Santa Clara, inaugura sábado pelas 18 horas. A exposição será acompanhada de uma série de iniciativas ao longo das semanas seguintes, entre elas um ciclo de conferências sobre práticas e modos de legitimação crítica das expressões artísticas em espaços públicos.

Amândio de Sousa é uma figura maior da escultura portuguesa da segunda metade do século XX, mas pouco presente na estatutária pública regional, lamentou o arquitecto Campos Matos, convidado juntamente com a curadora Isabel Santa Clara, o engenheiro Danilo Matos e o arquitecto Duarte Caldeira para uma conversa no dia da inauguração da exposição. “O escultor não teve as oportunidades que merecia para nos dar a conhecer o seu talento não só no plano da escultura figurativa, que domina com maestria, como também no da escultura abstracta, com a qual sente mais afinidades”, escreveu, num artigo de opinião publicado a 3 de Março de 2016 neste jornal.

No movimento estão várias personalidades, empresários, artistas, engenheiros, arquitectos, professores universitários e investigadores, entre os quais António Loja, António Marques da Silva, Ana Isabel Portugal, António Trindade, Duarte Caldeira, Danilo Matos, Idalina Sardinha, Isabel Santa Clara, José Júlio de Castro Fernandes, José A. Paradela, Marcelino Castro, Rita Rodrigues e Rui Campos Matos. Foi associado para o efeito o IBAN PT500018 0003 4650 0658 02045. Lá poderão ser depositados os contributos para que seja colocada no Parque de Santa Catarina, no Funchal, uma escultura da autoria de Amândio de Sousa em aço, de grandes dimensões (3,80x3,80x3,80 metros), com aplicação de cor e assente sobre uma fundação oculta. O projecto conta com o apoio logístico da Câmara Municipal do Funchal.

“A Porta33 associou-se a esta iniciativa comunitária, destinada à valorização do património artístico do Funchal e que presta homenagem aos que, com a sua arte, dão ou deram o seu contributo para tornar esta cidade mais humana” refere a galeria localizada na Rua do Quebra Costas.

O ciclo de conferências sobre práticas e modos de legitimação crítica das expressões artísticas em espaços públicos é composto por cinco eventos, decorre entre os dias 5 de Maio e 2 de Junho. O primeiro convidado é Nuno Faria, director artístico do Centro Internacional de Artes José de Guimarães, está na Porta33 no dia 5. No dia 12 é a vez de Duarte Encarnação, artista plástico e professor do Departamento de Arte e Design da Universidade da Madeira. Samuel Meyler é o convidado do dia 19 de Maio, outro artista e professor, este da EVOE- Escola de Actores de Lisboa. Gabriela Vaz-Pinheiro, curadora, dirige o Mestrado de Arte e Design para o Espaço Público na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. Está na Porta33 no dia 26 de Maio. A fechar, no dia 2 de Junho, a galeria promove uma conversa com o curador Miguel von Hafe Pérez. Todas às 18 horas.

A par destas iniciativas para o público em geral e para a comunidade escolar, crianças e famílias, dando seguimento ao trabalho que vem sendo realizado no campo do serviço educativo.

As histórias encenadas resultam do encontro entre a exposição de Amândio de Sousa e a literatura infantil, são destinadas a famílias com crianças dos 3 aos 6 anos, realizam-se nos sábados 12 e 26 de Maio, às 11 horas. Esta actividade é orientada por Catarina Claro.

Já o Atelier Gatafunhos está na Porta33 nos sábados 5, 19 de Maio e 2 de Junho, às 11 horas, é uma actividade plástica que parte também da exposição e explora a criatividade. Está destinada a famílias com crianças dos 6 aos 12 anos. Com a artista Luísa Spínola.

A exposição dedicada a Amândio Santos fica patente ao público até ao dia 2 de Junho, pode ser visitada de terça a sábado entre as 16 horas e as 20 horas, ou noutro horário previamente solicitado à galeria. Mais informações no site em www.porta33.com.