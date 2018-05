Emanuel fala para dentro com os olhos lá fora

Emanuel Câmara discursa na tarde de hoje, segundo dia do Congresso Nacional do Partido Socialista, e vai colocar o foco na importância da organização do PS-Madeira para enfrentar o principal combate eleitoral do próximo ano.

Depois das eleições internas e do congresso regional, a estrutura insular do partido elegeu as suas estruturas locais, secções e concelhias, que conjuntamente com os órgãos regionais do partido pretendem catapultar os socialistas para uma vitória eleitoral nas eleições do próximo ano. Emanuel Câmara recordará, por isso, a importância de manter a unidade, a dinâmica e a mobilização que “o partido vem demonstrando ao longo dos últimos meses e que permitiu reorganizar a estrutura regional do PS”. O objectivo está claramente definido: ter uma voz socialista em todas as freguesias e concelhos da Região e ter um partido preparado para elevar a fasquia eleitoral. A máxima será contrariar a máquina de campanha do PSD, com uma estrutura socialista também ela devidamente organizada e mobilizada para as eleições de 2019. O presidente socialista diz, no discurso que vai efectuar aos militantes nacionais, que pretende contar com todos sem excepção - deputados, autarcas, dirigentes, filiados e simpatizantes socialistas - para preparar caminho rumo a 2019.

Câmara vai destacar também a importância “decisiva” da estrutura nacional do PS para enfrentar os desafios eleitorais que se seguem e o papel determinante do próprio secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa. O presidente dos socialistas madeirenses elogia a recente visita do governante à Madeira, que “demonstrou querer contribuir para resolver os problemas, nomeadamente as questões relacionadas com o novo hospital, a dívida dos subsistemas de saúde, os juros da dívida e a mobilidade aérea, ao contrário de um Governo Regional mais interessado em alimentar um pseudo-conflito com o Governo da República”. Frisa que os socialistas madeirenses acreditam que os sucessos da governação nacional, “a que se somam os sucessos governativos das autarquias do PS”, vão contagiar positivamente os madeirenses e contribuir para a tão desejada vitória nas regionais, derrubando o PSD liderado por Miguel Albuquerque. “Queremos fazer mais e melhor”, atira o autarca do Porto Moniz.

Com os olhos postos no desafio eleitoral de 2019, o presidente do PS não esquece o “papel decisivo” que Paulo Cafôfo terá na estratégia definida pelo PS-M, destacando o seu trabalho à frente dos destinos do Funchal e o seu reconhecimento entre o eleitorado da ilha, como prova de que os socialistas escolheram a estratégia certa e o candidato certo para enfrentar o PSD na Região.

Reconhecimento interno

São 100 os socialistas da Região que estão presentes no congresso da Batalha deste fim-de-semana, um número “histórico” com repercussão na representação regional nos órgãos nacionais do PS, que sairá reforçada com a eleição de cinco elementos para a Comissão Nacional, dois elementos para a Comissão Política Nacional, para além das inerências do líder parlamentar, Victor Freitas, neste órgão, e de Emanuel Câmara também no Secretariado Nacional do PS. Os socialistas madeirenses mantêm a expectativa de uma possível indicação de Bernardo Trindade para o Secretariado do PS e de Olavo Câmara para a Comissão Política Nacional, na qualidade de presidente da estrutura regional dos jovens socialistas. Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo teve já assento no secretariado do partido.

“PS-M está unido e determinado”

A eurodeputada socialista Liliana Rodrigues garante que o partido na Madeira está mais do que nunca unido em torno da liderança de Emanuel Câmara.

Refere que “não podemos ser democratas apenas quando interessa”, por isso, sublinha não existir nenhuma ferida aberta na sequência do último acto eleitoral no PS-M. “Nem todos podem ganhar. Os militantes escolheram Emanuel Câmara. Não há dúvidas”, sublinhou Liliana Rodrigues, presente no 22.º Congresso do PS. Para a eurodeputada o número elevado de delegados da Região é a prova de que todos estão convictos na mudança política em curso na Madeira. Sobre Paulo Cafôfo, não tem dúvidas: “É ele que está em melhores condições para vencer as eleições de 2019”. Sublinha que o autarca do Funchal é, em primeiro lugar, uma escolha dos socialistas madeirenses, que é “acarinhada e apoiada” pelo secretário-geral António Costa e pela restante estrutura nacional.

Só dois vão discursar... por enquanto

Apesar de grande ‘embaixada’ madeirense presente no Congresso do PS apenas dois vão discursar, sendo que um deles não é militante socialista: Paulo Cafôfo. Vai dirigir-se aos congressistas por convite de António Costa, logo ao fim da tarde.

Emanuel Câmara vai fazer também uma intervenção.

De acordo com a estrutura socialista insular não estão previstas mais alocuções, pelo menos combinadas com a direcção do partido, o que não impede um delegado de se inscrever e falar aos presentes.

Amália, Carlosdo Carmo, José Cid e José Afonso

Nas horas que antecederam o início dos trabalhos do primeiro dia do Congresso Socialista a escolha musical foi variada e de origem nacional.

Desconhece-se se alguns dos eleitos eram socialistas, mas Carlos do Carmo e José Afonso são dois grandes nomes do panorama musical luso, claramente de esquerda. Pela sala da Batalha ‘passaram’ também Amália Rodrigues, que chegou a ser acusada de ser admiradora de Oliveira Salazar, no tempo do Estado Novo, e José Cid, para além de muitos ‘instrumentais’ dos Xutos e Pontapés, que não se pode dizer que alguma vez foram admiradores dos partidos mais à direita do panorama político nacional. Carlos Paredes e ‘Canção Verdes Anos’ ecoaram também pela sala, bem como Fernando Tordo e a sua célebre ‘Tourada’.

Hotéis lotados

Na Batalha e nas redondezas os estabelecimentos hoteleiros estão completamente lotados, muito devido ao 22.º Congresso do PS, que traz muita gente à vila do distrito de Leiria, que tinha 15.800 habitantes, de acordo com os Censos de 2011. É composta por quatro freguesias.

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido por Mosteiro da Batalha é o ‘ex libris’ da região, mandado edificar por D. João I, em 1386.

Madeira nas moções de estratégia

Há duas moções globais de estratégia no 22.º Congresso do PS. Uma de António Costa, intitulada ‘Geração 20/30’ e outra de Daniel Adrião, ‘Reinventar Portugal’.

Se no documento assinado pelo secretário-geral há referências concretas à Região, na de Daniel Adrião, um antigo jornalista, não há uma única menção à Madeira, nas 54 páginas do documento.

António Costa ressalta na sua moção, como o DIÁRIO adiantou oportunamente, que pretende “oferecer uma solução de Governo estável e duradouro” aos madeirenses nas eleições regionais de 2019. É o que consta do primeiro capítulo da moção de orientação política que António Costa apresentou ao 22.º Congresso Nacional do PS. No início da moção é feita uma referência às eleições regionais de 2019 na Madeira, em relação às quais a direcção dos socialistas não estabelece qualquer meta eleitoral específica, mas deixa bem claro o que pretende. “A expectativa do PS é oferecer uma solução de Governo estável e duradoura aos madeirenses, em consequência de um projecto político abrangente envolvendo a sociedade madeirense”, destaca o texto.

César espera primeiro triunfo na Madeira

O presidente do PS afirmou, ontem, esperar que o seu partido triunfe pela primeira vez nas eleições regionais da Madeira, que se realizam em 2019.

Palavras proferidas por Carlos César, também líder parlamentar socialista, à entrada para o 22.º Congresso Nacional do PS, que ontem teve início na Batalha.

Para o presidente do PS, este Congresso da Batalha vai ocorrer numa circunstância especial do ponto de vista temporal, já que antecede a realização de três eleições em 2019 - actos eleitorais que classificou como importantes.

“Na Região Autónoma da Madeira, gostaríamos de ganhar pela primeira vez. Nas europeias, queremos reforçar a esquerda europeia e todos aqueles que se batem pela convergência real. No caso das legislativas, queremos continuar um trabalho que tem dado bons resultados”, sustentou o presidente do PS.

António Costa não se referiu à Madeira

O secretário-geral do PS não fez uma única alusão directa à Madeira na sua primeira intervenção no 22.º Congresso do PS.

António Costa sublinhou, num longo discurso, a importância das autonomias regionais e do poder local, sublinhando que o PS é um grande defensor do modelo instaurado, mas não se referiu em concreto às eleições legislativas da Madeira, em 2019.

Num discurso de 42 minutos o secretário-geral do PS defendeu que os resultados governativos dos últimos dois anos e meio provaram que o seu partido teve razão, acabando com o mito de que só a direita sabe gerir as finanças públicas. Na questão da redução da dívida, o líder socialista começou por deixar uma crítica implícita a quem defendia uma renegociação unilateral junto dos credores internacionais, afirmando que o seu Governo se recusou a enfrentar esta questão “com bravatas, mas, antes, com uma gestão rigorosa das finanças públicas”.

“Temos o menor défice orçamental desde o início da nossa democracia, começou-se a reduzir a dívida, o que permite baixar os juros, mobilizando dinheiro para onde ele deve ser investido, que é em melhor saúde, educação e melhores serviços públicos em Portugal. Se há algo que nos devemos orgulhar nestes dois anos e meio é que acabámos com o mito de que em Portugal é a direita que sabe governar a economia e as finanças públicas”, disse, recebendo uma prolongada salva de palmas.

António Costa contrapôs que “o PS é o partido que melhor governa a economia e as finanças públicas”.

Na sua intervenção o secretário-geral do PS, António Costa, defendeu, também, que a aprovação da despenalização da eutanásia será mais uma forma de alargar a liberdade pela qual os socialistas lutaram desde a fundação do partido.

Célia na única lista para as ‘Mulheres Socialistas’

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol é a única militante do PS-M que integra a única lista ao Departamento Nacional das Mulheres Socialistas. Célia Pessegueiro ocupa a quinta posição de uma lista composta por 50 mulheres, presidida por Elza Pais, ex-secretária de Estado da Igualdade. A número 1 da lista é Edite Estrela, ex-presidente do PS e antiga eurodeputada.

Célia Pessegueiro que é vice-presidente do PS-M vai também integrar o Comissão Nacional do partido.

Homenagem emotiva a Mário Soares

O 22.º congresso do PS abriu ontem, na Batalha com uma homenagem, emotiva, a Mário Soares, onde se ouviu o som da voz do fundador e do hino da sua candidatura presidencial de 1985.