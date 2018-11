A Madeira esteve, no passado fim-de-semana, fortemente representada na fase final nacional da Liga de Clubes em Padel, que teve lugar nos campos do Clube VII, em Lisboa.

Foram seis as equipas, em representação do Centro Padel e Lazer (uma equipa), Marítimo (2) e Nacional (3) que lutaram pelos vários títulos de campeão nacional, nas categorias 2 e 3 em masculinos e femininos, com...