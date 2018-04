Alvinegros festejaram a conquista da Alfredo’s Cup

O Nacional é o grande vencedor da Taça ‘Alfredo’s Cup em futebol de veteranos.

A festa do troféu foi alcançada na tarde de ontem frente à estreante equipa do Alberto Oculista, com uma vitória justa por 3-1.

A final da Taça foi dominada pelos alvinegros que até dispuseram de oportunidades para ampliar o resultado tal número de remates que efectuou na primeira parte, e a partir dos 55 minutos onde o guarda-redes Dinarte negou claramente o golo aos avançados alvinegros.

A formação do Alberto Oculista não efectuou qualquer remate e foram poucas as vezes em que ultrapassou a linha divisória do meio campo com a bola controlada, no primeiro período de jogo. Paulo Rogério (8), Miguel Teixeira (9), Jackson (14) Elvis (20 e Maurício (22) não acertaram com a direcção da baliza e também a excelente posição do guarda-redes Dinarte, entre os postes, que foi o ‘muro’ mais difícil de ultrapassar para os avançados preto-brancos.

Contudo o golo surgiu no final do primeiro tempo e através de um canto directo. A bola sobrevoou a defesa e entrou junto ao segundo poste da baliza de Dinarte.

Já a segunda parte foi marcada pelos golos que ditaram o ‘score’ final. O Nacional aumentou por Paulo Rogério num remate dentro da grande área e Hugo Barros desmarcado não perdoou. Já o adversário veio a conseguir o tento de honra através de Emanuel Malho, a rematar de primeira para reduzir. Até final o Nacional teve alguns remates perigosos que a pontaria e a exibição de Dinarte evitou que o resultado se avolumasse.