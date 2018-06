Álvaro, o intelectual

Álvaro Teles representou a Região Sul e Ilhas de Portugal na fase nacional das Olimpíadas de Geologia. O aluno da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, foi o único madeirense a participar num concurso desta natureza depois de ter vencido a ‘batalha’ com outros participantes da Região. “Na fase escolar éramos cerca de 15 e só passaram três. Na fase regional, nós os três fomos fazer a prova à Escola do Carmo, em Câmara de Lobos e, de todos, fui o único seleccionado. Foi incrível e fiquei muito orgulhoso de saber que era eu quem ia ao concurso nacional”, disse.

A ‘disputa’ decorreu nos dias 26 a 27 de Maio, em Estremoz, onde ao longo destes dois dias os 25 concorrentes trocaram experiências, participaram em diversas actividades de aprendizagem e realizaram as provas necessárias para a selecção dos três representantes do país na ‘12th International Earth Science Olympiad’, que se irá realizar de 8 a 17 de Agosto de 2018, na Tailândia.

Álvaro Teles revelou que ficou em 17.º lugar e esperava ter ficado colocado numa outra posição, mas a concorrência era grande, tendo “umas provas corrido bem e outras menos bem”. O que interessa é a experiência adquirida pelo jovem de 17 anos de idade, isto para juntar às outras, onde já teve a oportunidade de mostrar os seus dotes intelectuais e sentir na pele o gosto de ir às finais.

O estudante costuma concorrer a pedido dos professores e sente que este é um voto de confiança que lhe estão a dar. Por isso, tenta “aproveitar ao máximo” tudo isto, sendo esta também uma forma de ir ‘apalpando terreno’ para ver o que quer fazer em termos futuros.

Apesar de gostar de Geologia, Álvaro Teles sente que a sua carreira irá passar pelas ciências físicas e químicas ou pela Matemática. Por isso, considera que a escolha irá recair sobre as engenharias. “Eu gosto de Geologia, porque encontro uma resposta para o nosso passado, mas esta não é a minha disciplina favorita. Gosto mais da Física, da Química e da Matemática e penso que seja isso o meu futuro. Se calhar vou escolher as engenharias e, apesar de ainda estar indeciso, deverei optar pela Física”, afirmou.

Com média de 18 valores, o aluno do 11.º ano de escolaridade gostaria de estudar na Universidade da Madeira (UMa), mas caso não seja possível irá optar por Lisboa. Porém se deixar a sua terra-natal, a ideia é voltar para exercer as suas funções na Madeira, embora não coloque a hipótese de ficar por Portugal continental. “Gostava muito de trabalhar na Madeira ou em outra cidade de Portugal, porque sou fiel à minha língua materna”, concluiu.