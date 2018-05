Alunos ‘invadem’ a cidade

Alegria, sorrisos, festa, convívio, ‘claques’, fair-play e competição, são algumas das palavras que podem muito bem definir o primeiro dia da Festa do Desporto Escolar, nomeadamente nas actividades que tiveram lugar na baixa do Funchal.

Basquetebol, Ténis, kayak pólo, BTT, canoagem, Stand Up Paddle, Disco golfe, esgrima e orientação foram as modalidades escolhidas para ‘invadir’ a capital madeirense. A festa dos alunos ao longo de várias horas, dentro e fora do ‘campo’ veio mesmo a contagiar ‘gente de cá e de lá’. Na Praça do Povo foi notório o muito público, entre madeirense e estrangeiros, que ‘parou’ para assistir e apoiar os jovens ‘craques, numa demonstração clara de que esta Festa do Desporto Escolar é também uma festa de e, para o povo.

Nota ainda para o facto das ‘multiactividades de ar livre’, do kayak pólo, da canoagem e do ténis, nos últimos anos, terem ganho cada vez mais ‘adeptos/alunos’, num clara aposta da Direcção de Serviços do Desporto Escolar em aumentar a diversificação das modalidades, para os alunos madeirenses.

A festa em toda a cidade do Funchal continua por mais dois dias, hoje e amanhã, com o último grande momento a estar marcado para as 17h30, de sexta-feira, no Pavilhão da Francisco Franco, com a cerimónia de encerramento.