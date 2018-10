A Direção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) organizou as Multiactividades, destinadas aos alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade, dando assim início às organizações para o ano lectivo 2018/2019.

Os palcos escolhidos foram o Parque de Santa Catarina e o Centro Náutico de São Lázaro, aqui para as actividades náuticas. Estiveram presentes alunos de toda a Região que durante uma...