Alterações climáticas ajudam a banana e a vinha

As alterações climáticas podem ajudar na produção da vinha e da banana, defendeu Miguel Ângelo Carvalho, da Universidade da Madeira, que alertou, no entanto, para a necessidade de conservação dos recursos hídricos.

“Aqui, na Madeira, também já se faz sentir essas alterações climáticas e há uma previsão da estratégia CLIMAAT - desenvolvimento de metodologias específicas para o estudo da meteorologia e clima nas regiões insulares atlânticas (Açores, Madeira e Canárias) - para o arquipélago que prevê, nos próximos 30 anos, uma diminuição drástica dos recursos hídricos, uma variação da temperatura que poderá atingir os três graus e um fenómeno que passará a ocorrer com muita frequência que são as chamadas ondas de calor e isso irá provocar grandes problemas à actividade agrícola, podendo-se perder não só as produções como até a capacidade de produção dos próprios agro sistemas”, afirmou.

Miguel Ângelo Carvalho, coordenador do Banco de Germoplasma ISOPlexis - Unidade de Investigação da Universidade da Madeira, falava na apresentação pública do projecto CASBio, que tem como objectivo caracterizar e monitorizar a agro-diversidade.

“Estamos a fazer um estudo dos agros sistemas que se encontram em diferentes locais, com diferentes níveis, já de influência negativa dessas alterações que se prevêem”, disse.

Para o especialista, culturas como a vinha e a banana, dada a elevação da temperatura, poderão conhecer uma expansão para altitudes onde hoje não podem ser cultivadas.