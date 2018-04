‘A Região Autónoma da Madeira e os desafios do próximo Quadro Financeiro Plurianual pós 2020’ é o título de um projecto de resolução, apresentado pelo PSD na Assembleia Legislativa e que integra as propostas já apresentadas pelo governo regional.

O objectivo da bancada social-democrata é associar o parlamento ao conjunto de propostas para apoios da União Europeia depois de 2020, em vários sectores.

O governo de Miguel Albuquerque já apresentou a sua posição ao governo da República, traduzida numa resolução aprovada no passado dia 10 e o PSD recupera esse conjunto de reivindicações, para que passem a ser defendidas pelo parlamento.

Fundos estruturais a 85%

A coesão é o primeiro ponto da proposta que começa por recordar o que foi garantido para as regiões ultraperiféricas.

“A taxa de co-financiamento de 85 dos fundos estruturais, independentemente da natureza das operações e dos beneficiários” e o tratamento conjunto das regiões ultraperiféricas independentemente da sua classificação em regiões ‘objectivo 1’ ou superior.

As RUP, defende o documento do PSD, devem ser “automaticamente elegíveis ao nível máximo de apoio”. Também são propostos aumentos das verbas do FEDER, revisão do âmbito de aplicação do programa INTERREG Europe.

No projecto de resolução é pedida à União Europeia uma “maior coerência” na Política de Coesão para as RUP, para que “os investimentos relacionados com acessibilidades - aeroportuárias, portuárias, e estradas - sejam elegíveis para o FEDER”, independentemente da classificação das regiões.

O PSD também defende medidas de aproveitamento de instrumentos financeiros.

O extenso projecto de resolução também apresenta recomendações ao nível da educação, emprego, mobilidade, agricultura e desenvolvimento rural.

Ao nível das pescas, são defendidas medidas de renovação das frotas pesqueiras, autorização para a concessão de auxílios de Estado e criação de mecanismos de financiamento de emergência para responder aos problemas causados por “eventos climáticos extremos”.

A ‘Economia Azul’, a aposta clara no mar, assumida por Portugal e pela Região, faz parte da proposta da Madeira.

No sector dos transportes, é defendida uma maior flexibilização dos apoios a conceder, nomeadamente nos transportes marítimos.

No final do projecto de resolução são apresentadas propostas para flexibilizar a concessão de auxílios de Estado, sobretudo às pequenas empresas, para garantir a sua sobrevivência e a manutenção de postos de trabalho.