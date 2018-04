ALM recebe subsídio das viagens dos deputados

“Os deputados têm direito, por sessão legislativa, a duas passagens aéreas entre a Região e qualquer destino em território nacional. Os deputados têm ainda direito, por sessão legislativa, a duas passagens, aéreas ou marítimas, entre a Madeira e o Porto Santo.” Isto é o que consta do Estatuto Político-Administrativo da Região, nos pontos 2 e 3 do artigo 24º. Quisemos, por isso, saber como se processa o pagamento das viagens e quem recebe o subsídio de mobilidade, tendo colocado à Assembleia Legislativa essas questões.

A resposta do parlamento madeirense foi clara e revela uma actuação completamente diferente do adoptada pela Assembleia da República. “O procedimento interno instituído para efeitos desta despesa (viagens dos deputados) e posterior reembolso é o seguinte: a) A viagem é contratada e paga pelos serviços da Assembleia Legislativa; b) Os serviços diligenciam pelo reembolso junto dos CTT, cujo montante é receita do Orçamento da ALM, sendo este numerário depositado em conta da ALM junto do IGCP” - (Instituto de Gestão da Tesouraria e Crédito Público.

Administração regional também fica com o reembolso

Pedimos, igualmente, à Vice-presidência do Governo Regional, que nos revelasse o procedimento em curso, no que diz respeito ao reembolso do subsídio de mobilidade aérea, nas viagens pagas pela administração directa e indirecta da Região.

O Gabinete de Pedro Calado começa por esclarecer que, “com a entrada em vigor da Portaria n.º 260-C/2015, de 24 de Agosto, que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e entre esta e a Região Autónoma dos Açores, prosseguindo objectivos de coesão social e territorial, foram ajustados os procedimentos administrativos de elaboração e processamento dos processos de despesa com passagens aéreas com direito ao reembolso do subsidio social, através da emissão da Circular n.º 5 da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro, datada de 08 de Outubro de 2015 e em vigor desde então, com as orientações a observar por todos os serviços da Administração Pública Regional”.

Nessa altura, a responsabilidade máxima pelas Finanças da Região era de Rui Gonçalves, e ficou claramente definido que, como previsto na lei, a administração compra as viagens, de acordo com o regime legal que define a contratações, e depois actua no sentido de obter o reembolso, o que passa por garantir que no recibo, além dos dados da entidade contratante, constam os elementos do passageiro.

A Vice-presidência também esclarece como tudo se processa: “As orientações da circular explicitam que num prazo máximo de cinco dias, após a data de início do pedido de reembolso, os serviços simples e integrados devem proceder à entrega do reembolso da viagem nos cofres da RAM. A entidade adjudicante é responsável pelo pedido de reembolso atempado do subsídio de mobilidade, sob pena de reposição de forma a garantir que a RAM não será lesada devido à ausência de pedido de reembolso.”

Questionada acumulação de apoios

A questão da acumulação de apoios públicos às viagens dos deputados à Assembleia da República, com residência oficial nas regiões autónomas, foi levantada no último fim-de-semana pelo semanário Expresso. De acordo com aquele jornal, quase todos os deputados eleitos pelas regiões, mais Costa Neves, que apesar de eleito pelo Porto declarou residir nos Açores, recebem um apoio de 500 euros semanais para deslocações às regiões e, depois, pedem o pagamento do subsídio de mobilidade.

A grande questão que emergiu foi saber se o procedimento é legal e eticamente correcto. Tanto num aspecto como no outro, as posições divergem, com algumas personalidades a dizerem que sim e outras que não.

Entretanto, no que à Madeira diz respeito, Paulino Ascenção renunciou ao mandato e a devolução do montante recebido, depois da reflexão que diz ter feito, na sequência da notícia.

Sara Madruga da Costa também reflectiu e reconheceu sempre ter tido dúvidas, sendo essa uma das razões para nem sempre ter solicitado o subsídio de mobilidade. Além disso, decidiu ‘devolver’ o que montante recebido. Mas, em comunicado, não deixou passar a oportunidade para mandar uma farpa aos deputados que, apesar de terem residência oficial na Região, vivem, de facto, em Lisboa. Não o afirmou nestes termos, mas é essa a leitura óbvia.

Paulo Neves diz que vai aguardar pela decisão do parlamento, o mesmo que Luís Vilhena e Carlos Pereira vão fazer. A diferença é que este último tem defendido a correcção e justiça de receber o subsídio de mobilidade. Em síntese, o argumento é que, se não o recebesse, por vezes, teria de colocar dinheiro do seu bolso para a deslocação.

Rubina Berardo, logo de início, disse não receber o subsídio.

Da lei que regula o subsídio de mobilidade

“Quando o beneficiário viajar ao serviço ou por conta de uma pessoa colectiva ou singular, o reembolso pode ser solicitado à entidade prestadora do serviço de pagamento, por essa pessoa colectiva ou singular, desde que a factura e o recibo ou as facturas-recibo, sejam emitidos em nome desta e deles conste o nome do beneficiário, bem como o respectivo número de contribuinte, devendo o pedido ser acompanhado dos cartões de embarque (...)”.

Dois pontos da posição de Sara Madruga

“No meu caso, cumpro com esta regra de viajar todas as semanas à Madeira, local onde resido efectivamente, onde tenho o meu marido e família e onde também desempenho trabalho e iniciativas políticas que normalmente até são públicas no meu círculo eleitoral que é a Madeira.

Considero que esta é uma excelente oportunidade para rever este sistema, estando disponível para participar neste debate.”