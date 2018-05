Alina Taraban recomenda Mundo

Alina Taraban tem 20 anos, é a convidada da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) para o concerto de amanhã com a orquestra de cordas Ensemble XXI, no Teatro Baltazar Dias, a partir das 18 horas. O concerto integra o Ciclo Jovens Solistas e parte das receitas reverte para o Lions Clube do Funchal.

Nascida na Ucrânia numa família de músicos, Alina veio para a Madeira com os pais quando tinha apenas dois anos. Com a mãe pianista e o pai violinista, começou por aprender os dois instrumentos, tendo aos nove escolhido o piano.

Depois de fazer o Curso de Piano no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira sob a orientação de Cristina Pliousnina, está agora a frequentar no Conservatório Real de Antuérpia o segundo ano da Licenciatura com a professora Polina Leschenko e com o pai desta, que é seu assistente. “Ela trabalha muito bem na musicalidade, na expressividade. O pai baseia-se mais na técnica, nos movimentos dos braços e das mãos.”

Os projectos passam por continuar os estudos com três mestrados. Um na área do ensino, outro de solista e um outro de música de câmara. Os três conjugam-se porque sonha dar aulas e pisar os palcos ao lado de outros músicos em formações pequenas. Não quer uma carreira de solista e não deverá voltar à Madeira depois de concluir os estudos. “É importante mover-se um pouco pelo mundo”, acredita, e aconselha os jovens, se puderem, a não terem medo de sair e explorar.

Quanto a não procurar uma carreira de solista, diz que há muitos e exige alguma estabilidade emocional que sente que não tem. Prefere o suporte de um grupo de música de câmara. “Partilhamos a energia, partilhamos a nossas ideias, dá algum suporte, não estou sozinha”.

Hoje actua ao lado de outros 12. A Ária da Suite em Ré e o Concerto para Piano e Orquestra No. 1 de Bach, e a Sinfonia Nº6 Symphonie Spirituelle de Asger Hamerik estão no programa.