O Benfica ganhou ontem em Atenas ao AEK (3-2), com todo o mérito, mas também muito sofrimento, colocando assim ponto final numa série de oito jogos sem ganhar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mais inteligente do que o adversário, a tirar bem partido de uma defesa grega com muitos ‘rombos’, o Benfica marcou por duas vezes na primeira parte, antes de, quase em cima do intervalo,...